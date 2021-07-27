Венгры вышли на протест после новостей о шпионаже правительства Орбана за бизнесом и журналистами

Об этом рассказывает АР .



Протестный марш состоялся через неделю после того, как журналисты-расследователи сообщили, что цифровые устройства около 300 человек стали жертвами шпионского программного обеспечения в Венгрии. Среди жертв слежения - не менее 10 юристов и 5 журналистов.

"Этот скандал показывает, что мы больше не можем говорить о верховенстве права в Венгрии. Наше требование - отставка правительства", - заявила Анна Донат, венгерский депутат Европарламента, посетившей акцию.



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После публикации результатов расследования по шпионской программы Pegasus венгерское агентство журналистских расследований Direkt36 опубликовало свои данные о том, что президент Венгерской коллегии адвокатов, бывший государственный секретарь и мэр от оппозиционной партии также стали жертвами шпионского программного обеспечения.

Венгерские чиновники отказались подтвердить или опровергнуть, использовал правительство программное обеспечение Pegasus, но заявили, что все действия по тайной слежки проводятся в соответствии с венгерского законодательства.



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Выступая на прошлой неделе в Брюсселе, министр юстиции Юдит Варга не прокомментировала, или покупала Венгрия Pegasus. В то же время она заявила, что "каждой стране нужны такие инструменты".

Акцию протеста в понедельник организовали несколько оппозиционных политических партий, объединившихся, чтобы бросить вызов премьер-министру Виктору Орбану и его правящей партии "Фидес" на выборах в следующем году.