Венгры устроили протест против правительства Орбана из-за новых экономических мер
Около тысячи венгров в субботу устроили акцию протеста против политики действующего правительства Виктора Орбана
Об этом передают в Reuters.
В среду на фоне чрезвычайной ситуации в энергетической сфере Венгрия отменила ограничение цен на коммунальные услуги для некоторых домохозяйств.
Кроме того, правительство Венгрии также объявило об изменении до налогообложения малых предприятий (так называемый налог КАТА), из-за чего сотни тысяч из них теряют доходы.
Как следствие, Петер Марки-Зай – лидер объединенной венгерской оппозиции, потерпевшей сокрушительное поражение на выборах в апреле – призвал к акции протеста против политики Виктора Орбана.
Однако даже в Будапеште, где оппозиция имела наибольшую поддержку на выборах, большого количества людей на антиправительственной демонстрации не было.
Экономическая ситуация в Венгрии остается сложной. Несмотря на ограничение цен на топливо и некоторые товары первой необходимости, инфляция в июне составила 11,7% - это самый высокий за последние два десятилетия показатель.
Национальная валюта Венгрии – форинт – также упала до рекордных уровней против евро, а национальный банк страны был вынужден резко повысить учетную ставку.
- 4 июля Венгрия объявила чрезвычайную ситуацию в энергетике. Руководитель администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш подчеркнул, что для отопительного сезона в Европе не хватит природного газа, поэтому правительство приняло план по его добыче из семи пунктов, который вступит в силу с августа. По его словам, венгерские газовые хранилища заполнены на 44%, чего хватит четверти года.
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