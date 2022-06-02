Об этом информирует в интервью MDR Aktuell вице-президент Европарламента Катарина Барли.

"Возможно, сейчас пора ускориться с этой процедурой (в соответствии со статьей 7 Соглашения ЕС, – ред. ) и лишить временно Венгрию права голоса. Сейчас в случае с Венгрией это (применение принципа единогласия в ЕС, – ред. ) действительно превратилось в средство шантажа", – считает вице-президент Европарламента.

Также Катарина Барли добавила, что сейчас уже нельзя говорить о каких-либо демократических и конституционных условиях в Венгрии, где премьер Виктор Орбан часть за частью подобрал под себя страну.

1 июня Венгрия снова блокировала принятие санкций ЕС. Требовала исключить из них лидера РПЦ Кирилла.

31 мая в Евросоюзе согласовали новые санкционные ограничения против РФ, включающие частичный запрет на экспорт российской нефти.

Еврокомиссия может предложить введение таможенной пошлины на российскую нефть, если Венгрия не назовет сроки отказа от российской нефти.

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