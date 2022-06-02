Венгрию следует лишить право голоса в ЕС – вице-президент Европарламента Барли
Вице-президент Европарламента Катарина Барли призвала временно лишить Венгрию права голоса в Европейском Союзе, ведь в стране нарушается верховенство права, а Будапешт использует единогласие в ЕС как шантаж
Об этом информирует в интервью MDR Aktuell вице-президент Европарламента Катарина Барли.
"Возможно, сейчас пора ускориться с этой процедурой (в соответствии со статьей 7 Соглашения ЕС, – ред. ) и лишить временно Венгрию права голоса. Сейчас в случае с Венгрией это (применение принципа единогласия в ЕС, – ред. ) действительно превратилось в средство шантажа", – считает вице-президент Европарламента.
Также Катарина Барли добавила, что сейчас уже нельзя говорить о каких-либо демократических и конституционных условиях в Венгрии, где премьер Виктор Орбан часть за частью подобрал под себя страну.
- 1 июня Венгрия снова блокировала принятие санкций ЕС. Требовала исключить из них лидера РПЦ Кирилла.
- 31 мая в Евросоюзе согласовали новые санкционные ограничения против РФ, включающие частичный запрет на экспорт российской нефти.
- Еврокомиссия может предложить введение таможенной пошлины на российскую нефть, если Венгрия не назовет сроки отказа от российской нефти.
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