Венгрию могут лишить права голоса в ЕС, — вице-президент Европарламента
В ЕС считают, что страна позволяет себе шантаж в отношении других государств
Об этом заявила вице-президент Европарламента Катарина Барли.
Она уточнила, что причиной лишения голоса может стать нарушение страной верховенства права. По словам Катарины Барли, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан злоупотребляет полным контролем над страной и позволяет себе нарушать принцип консенсуса в ЕС ради шантажа других стран.
- 2 июня Bloomberg сообщил, что в Евросоюзе из-за позиции Будапешта произошел "раскол" из-за шестого пакета санкций против России.
- 30 мая Орбан заявил о новых условиях поддержания нефтяного эмбарго против РФ.
- 31 мая министр экономики Германии Роберт Хабек обвинил Орбана в "неслыханном" соблюдении "собственных интересов" при принятии новых санкций против РФ.
- 31 мая в Евросоюзе согласовали новые санкционные ограничения против РФ, включающие частичный запрет на экспорт российской нефти. Главные уступки, о которых пришлось долго договариваться, касались позиции Венгрии, требовавшей разрешить ей получать нефть по трубопроводу "Дружба".
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