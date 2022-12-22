Об этом пишет Financial Times.

В четверг Еврокомиссия сообщила, что достигла общего соглашения с Будапештом о финансировании бюджетного периода 2021-2027 годов. Однако основная часть из 22 млрд евро пока не может быть выплачена, поскольку Венгрия еще предстоит выполнить ряд условий по верховенству права.

Это решение подчеркивает фискальные проблемы, с которыми сталкивается Орбан, очень хочет разблокировать финансирование ЕС после резкого падения венгерского форинта.

Отмечается, что Будапешт в течение многих лет борется с Брюсселем из-за своей репутации по верховенству права, которое, по мнению критиков, угрожает справедливому и прозрачному распределению денег налогоплательщиков ЕС.

Министры ЕС на прошлой неделе подписали решение Комиссии о прекращении финансирования около 6,3 млрд евро из-за нарушения верховенства права.

Решение, принятое в четверг, влияет на более широкий пул европейских средств и касается положений, связанных с Хартией основных прав ЕС, которые теперь являются частью бюджетного законодательства блока.

В Брюсселе также заявили, что определенные выплаты будут прекращены из-за закона Венгрии, дискриминирующего людей на основе их сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

На прошлой неделе Совет ЕС принял заявку Венгрии на долю фонда восстановления COVID-19 через полтора года после того, как Будапешт впервые подал свой запрос на получение денег. Но выплаты по этой схеме также не будут производиться, пока не будут введены в действие ключевые реформы верховенства права, среди которых изменения, обеспечивающие независимость судебной системы.

18 сентября Европейская комиссия рекомендовала заморозить выплату Венгрии на 7,5 млрд евро из-за нарушения принципов верховенства права.

30 ноября Еврокомиссия подтвердила это решение, поскольку у Венгрии было время до 19 ноября, чтобы принять 17 реформ, согласованных с ЕС в течение лета, но не сделала этого.

Местью за четкую и жесткую позицию Еврокомиссии является то, что Венгрия пытается блокировать почти каждый пакет санкций ЕС против России.

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