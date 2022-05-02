Венгрия знала, что Путин планирует нападение на Украину. Страна считала, что сможет забрать себе часть территорий, - Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Венгрия знала о предстоящем полномасштабном вторжении РФ в Украину
Об этом он заявил в эфире телемарафона.
Данилов убежден, что власти Венгрии знали о подготовке агрессии против Украины.
"Та же Венгрия, которая открыто заявляет о своем сотрудничестве с РФ. Более того, она была предупреждена Путиным, что будет нападение на нашу страну. Вы видели ее позицию. Она считала, что сможет забрать часть территории. Ну, увидим, какие последствия будут для этой страны", – заявил секретарь СНБО.
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