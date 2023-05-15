Венгрия заявила о поддержке "мирного плана" Китая по Украине: будем тесно сотрудничать в этом направлении
Венгрия поддерживает "мирный план" Китая по завершению войны в Украине и готова сотрудничать в этом направлении, чтобы "усиливать голос лагеря мира"
Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сиярто во время визита в Китай.
"В мире, а особенно в трансатлантическом мире, риторика войны чрезвычайно громкая. Мы должны постоянно усиливать голос лагеря мира, чтобы четко дать понять, что мировое большинство действительно выступает за мир. И Китай, безусловно, играет ключевую роль в усилении голоса лагеря мира ", – сказал он.
По словам дипломата, Венгрия готова сотрудничать с Китаем, чтобы приблизить мирные переговоры между РФ и Украиной.
"Мы ценим усилия Китая по миру в прошлом, мы ценим мирный план, который Китай изложил на рассмотрение", - заявил Сиярто.
- Ранее глава МИД Венгрии Петер Сиярто призвал президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина сесть за стол переговоров по завершению войны в Украине.
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