Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сиярто во время визита в Китай.

"В мире, а особенно в трансатлантическом мире, риторика войны чрезвычайно громкая. Мы должны постоянно усиливать голос лагеря мира, чтобы четко дать понять, что мировое большинство действительно выступает за мир. И Китай, безусловно, играет ключевую роль в усилении голоса лагеря мира ", – сказал он.

По словам дипломата, Венгрия готова сотрудничать с Китаем, чтобы приблизить мирные переговоры между РФ и Украиной.

"Мы ценим усилия Китая по миру в прошлом, мы ценим мирный план, который Китай изложил на рассмотрение", - заявил Сиярто.