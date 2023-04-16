Венгрия заявила, что не будет останавливать транзит украинского зерна
Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провел онлайн-встречу с министром сельского хозяйства Венгрии Иштваном Надем, в ходе которой обсудили ситуацию с экспортом украинского зерна в Венгрию.
Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.
Сольский отметил необходимость продолжения переговоров. Они помогут достичь договоренностей по экспорту украинской сельскохозяйственной продукции. Также он отметил неприемлемость односторонних решений. Министр сельского хозяйства Венгрии в свою очередь пообещал, что транзит украинского зерна будет сохраняться и дальше.
Министры договорились провести консультации по этому вопросу. Также они договорились встретиться повторно.
- Напомним, 29 марта премьер-министр Моравецкий заявил , что Польша обещает ввести правила, ограничивающие наплыв украинского зерна в страну, объясняя это возможной дестабилизацией на рынке импорта. Впоследствии официальная Варшава утвердила запрет на ввоз украинского зерна и других пищевых продуктов в Польшу. В правительстве отметили, что это решение не меняет позиции страны по поддержке и дружбе с Украиной.
- В Румынии фермеры требуют запретить импорт и транзит зерна из Украины: угрожают общенациональным протестом.
- 16 апреля стало известно, что Болгария рассматривает возможность отказа от импорта украинского зерна, ранее такое решение уже приняли Венгрия и Польша.
- В этот же день представитель Европейской комиссии заявил , что односторонние действия стран-членов Европейского Союза по торговле неприемлемы.
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