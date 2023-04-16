Венгрия заявила, что не будет останавливать транзит украинского зерна

Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Сольский отметил необходимость продолжения переговоров. Они помогут достичь договоренностей по экспорту украинской сельскохозяйственной продукции. Также он отметил неприемлемость односторонних решений. Министр сельского хозяйства Венгрии в свою очередь пообещал, что транзит украинского зерна будет сохраняться и дальше.

Министры договорились провести консультации по этому вопросу. Также они договорились встретиться повторно.