Венгрия заявила, что договорилась с тремя странами о продлении запрета на импорт зерна из Украины

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что министр сельского хозяйства Иштван Надь написал в Facebook, что новый национальный запрет будет касаться более широкого спектра украинских продуктов, чем действующие меры.

"Мы договорились с моими румынскими, словацкими и болгарскими коллегами, что если Брюссель не примет решения о продлении действующего моратория, то мы будем принимать национальные мероприятия индивидуально", - сказал министр.

Что известно о запрете на импорт украинского зерна

Еврокомиссия 2 мая приняла временные меры по импорту отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины в 5 стран ЕС. Первоначально запрет был введен до 5 июня. Однако 12 мая Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия призвали Еврокомиссию продлить эмбарго на агропродукцию из Украины до конца года.

В мае появилась информация, что правительство Болгарии пообещало отменить запрет на импорт агропродукции из Украины после того, как начнут действовать меры ЕС по стабилизации рынка сельского хозяйства.

24 августа стало известно , что Венгрия просит ЕС продлить запрет на импорт украинского зерна.

Позже министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс заявил , что страна потребует от Евросоюза продлить запрет на импорт зерна из Украины, а в случае отказа – введет свои ограничения. По его словам, такие намерения также у Словакии, Болгарии, Румынии и Венгрии.

Позже в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на планы Словакии, Болгарии, Польши, Румынии и Венгрии продлить запрет на импорт украинского зерна до конца 2023 года: действия 5 стран ЕС назвали неприемлемыми.

13 сентября парламентский комитет по экономической политике и инновациям Болгарии принял проект решения, в котором говорится, что страна не поддерживает продление после 15 сентября запрета на импорт некоторых сельхозтоваров из Украины.