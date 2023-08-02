Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Венгрия запугивала украинских военнопленных, - СМИ

Венгрия запугивала украинских военнопленных, - СМИ

2 августа, 2023 среда
01:26
Война с Россией

Украинских военнопленных, которых Россия передала Венгрии, запугивали и склоняли к принятию венгерского гражданства

Об этом сообщает Kyiv Independent и Радио Свобода со ссылкой на дипломатические источники.

По информации источника, военнопленных убеждали, что лучше не возвращаться из Венгрии в Украину, потому что им грозит немедленное возвращение на фронт или суд за "дезертирство".

Также сообщается, что украинцам предлагали принять гражданство Венгрии. Военнопленные якобы имели фамилии венгерского происхождения, но только один владел венгерским языком.

Что известно о передаче украинских военнопленных Венгрии

9 июня РПЦ заявила, что передала Венгрии группу украинских военнопленных. В украинской разведке сказали, что ничего не знают об этом. Также соответствующей информацией не владели международные организации, в том числе Красный Крест.

Позже в Венгрии подтвердили передачу 11 военнопленных, отметив, что это был жест доброй воли со стороны РПЦ. МИД Украины вызвал для объяснения временного поверенного в делах Венгрии.

16 июня уполномоченный по делам пропавших без вести Олег Котенко сказал, что Украина установила местонахождение 11 военнопленных. Через несколько дней сообщили, что МИД Украины требует допустить к ним консула. В то же время Будапешт продолжал пренебрегать правами и основополагающими свободами людей и игнорировал все попытки конструктивного диалога с посольством Украины.

В МИД Украины 19 июня отметили, что совместно с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными и другими причастными органами Украины "продолжают принимать активные меры для возвращения домой вероятно одиннадцати украинских военнопленных, которых Венгрия, без ведома украинского правительства или международных правозащитных организаций, вывезла из России ".

"Все попытки украинских дипломатов в течение последних дней установить прямой контакт с украинскими гражданами не имели успеха. Это, а также информация, полученная от родственников некоторых из них, свидетельствует, что заверения венгерских властей о якобы свободном статусе украинских защитников в Венгрии не соответствуют действительности. Фактически они содержатся в изоляции, не имеют доступа к открытым источникам информации, их общение с родными происходит в присутствии третьих лиц, им отказывают в установлении контакта с посольством Украины", - заявили в МИД.

19 июня представитель Еврокомиссии по вопросам внешней и безопасности политики Питер Стано заявил, что Венгрия должна объяснить свои действия по передаче ей украинских военнопленных из РФ и свою коммуникацию по этому вопросу.

20 июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что 11 украинских военнопленных вывезли из России в интересах венгерского премьера Виктора Орбана. Его венгерский коллега Петер Сиярто опроверг слова Кулебы, отвергнув участие в обмене правительства. По его словам, передача украинских пленных венгерской стороне состоялась в результате "дискуссий между церковью и религиозными организациями".

В венгерской оппозиции четко отрицали, что договоренность об освобождении пленных состоялась без участия правительства. В комментарии к публикации Сийярто оппозиционер Петер Марки-Зай напомнил, что к процессу был привлечен вице-премьер Жолт Шемьен, последний подтверждавший публично.

А уже 20 июня стало известно, что посольству Украины в Будапеште удалось вывезти из Венгрии троих украинских военнопленных.

21 июня Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Венгрия нарушила международное право и права украинских военнопленных, когда приняла заключенных от РФ.

Мир
Украина
Россия
военные силы Украины
Венгрия
пленние
Военные новости
воєнні злочини Росії
Читайте также:
Олександр Усик
1 августа, 2023 вторник
У Усика отобрали титул лучшего боксера мира
полк ім. Кастуся Калиновського
31 июля, 2023 понедельник
Полк Калиновского сообщил о гибели четырех бойцов
прикордонник
1 августа, 2023 вторник
Российская ДРГ безуспешно пыталась проникнуть на Черниговщину
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.86
    Покупка 36.86
    Продажа 37.55
  • EUR
    Покупка 40.78
    Продажа 41.78
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
2 августа
02:45
Шмигаль провел встречу с послами стран G7 и ЕС: о чем говорили
02:25
Live
Обновлено
Россия запустила "шахеды" по Украине: текстовый онлайн событий
01:54
Стало известно, где украинцы и поляки смогут посмотреть следующий бой Усика
00:45
Обновлено
Тренер "Днепра-1" подтвердил, что 8 футболистов отравились перед матчем ЛЧ против "Панатинаикоса"
00:26
Легендарный голкипер Буффон решил завершить карьеру
00:17
Мария Захарова
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 1 августа
00:07
Обновлено
Не дадим испортить отношения между нашими народами: Зеленский отреагировал на дипломатический скандал между Украиной и Польшей
00:02
В госдуме РФ предлагают потратить в защиту Москвы от дронов 2 млрд рублей
2023, вторник
1 августа
23:45
Обновлено
В Грузии освободили двух украинцев, задержанных на акции протеста против лайнера с россиянами
23:40
Лига чемпионов: результаты всех матчей 2-го квалификационного раунда
23:28
В Украину вернулись 10 детей, депортированных оккупантами
23:13
Граждан Украины и других стран с безвизом с 2024 года обязут оформлять электронное разрешение на въезд в ЕС
23:09
Обновлено
Данилов назвал вбросом публикацию Politico о плане на случай гибели Зеленского
22:48
США и партнеры до сих пор не утвердили план обучения украинских пилотов на F-16
22:34
Готовим ряд международных мероприятий: Зеленский анонсировал важную для внешней политики неделю
22:29
"Днепр-1" дал бой "Панатинаикосу", но вылетел из Лиги чемпионов
21:37
Аналитика
Сергей Згурец
Украинские дроны прогрессируют, а система российского ПВО не может прикрыть Москву. Колонка Сергея Згурца
21:34
В Германии уменьшается потребление пива: эксперты назвали причину
21:13
Два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство Польши
21:09
Эксклюзив
Пора перенести войну на территорию России, - генерал-майор СБУ Ягун
20:56
На Бахмутском направлении Силы обороны не разрешили армии РФ восстановить утраченные позиции вблизи Клищиевки, - Генштаб ВСУ
20:48
Turkmenistan Airline
Туркменская авиакомпания после атак дронов прекращает полеты в Москву
20:08
У Усика отобрали титул лучшего боксера мира
20:04
OPINION
Путин разваливает Россию
20:00
Обзор
Победные новости 524 дня войны: после атаки дронов с российского судна эвакуировали раненых, а Украина наладила производство особого беспилотника "Рубака"
19:54
Укрзализныця собрала на продаже чая почти 280 тыс. грн на Армию дронов
19:30
Масштабная схема избегания призыва: прокуратура провела почти 100 обысков в военкоматах 11 областей
19:26
Обзор
Кто такой Тревор Рид: история плена в России и ранения в Украине ветерана-морпеха из США
19:16
Передаст 850 млн грн на ВСУ: ВАКС объявил приговор экс-министру экологии Злочевскому
19:05
Из-за претензий к Twitter: Маск подал в суд на организацию по противодействию ненависти и дезинформации
19:03
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
19:02
Ярослав Железняк
Нардеп Железняк: Украина провалила дедлайн по двум пунктам по меморандуму с МВФ
18:58
Apple
Apple и Microsoft остаются лучшими компаниями мира по рыночной капитализации
18:44
В Крыму прогремели взрывы в районе Балаклавы, где расположена ТЭЦ и склады боеприпасов, - СМИ
18:29
Евросолидарность
Уклонисты преследуют добровольцев: Заявление фракции "Европейская Солидарность" в Киевсовете
18:24
Насилие, растерянность, панические атаки: в июле в Киеве на телефон доверия поступило на 61% больше обращений, чем в июне
18:21
Исландия закрыла посольство в России
18:18
Возврат довоенного налогообложения: что изменится для бизнеса и как это отразится на ценах в Украине
18:13
F-35
Немецкий концерн Rheinmetall начал строительство завода по производству частей истребителя F-35
18:05
OPINION
Война все равно была бы. Потому что успешная Украина – угроза и раздражитель для России
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV