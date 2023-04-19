Венгрия запретила импорт 25 видов агропродукции из Украины

Об этом информирует министр сельского хозяйства Иштван Надь .

"Правительство привержено отстаиванию интересов венгерского фермерского сообщества, поэтому при отсутствии значимых мер ЕС оно временно, подобно Польше, запрещает импорт зерна и масличных культур, а также ряд других сельскохозяйственных продуктов из Украины в Венгрию", - написал Надь.

Венгерский министр заявил, что сельхозпроизводители в Украине используют методы, запрещенные в Европейском Союзе, что позволяет им избегать лишних затрат и экспортировать на рынок большое количество мяса птицы, яиц и меда вместе с зерновыми и масличными культурами.

В результате фермеры Центральной Европы не имеют возможности продавать собственную продукцию, добавил Надь.

DW со ссылкой на правительство Венгрии пишет, что запрет на импорт продлится до 30 июня 2023 года.

"Будапешт ожидает, что до этого срока ЕС пересмотрит временную отмену пошлин на украинские товары и обеспечит справедливые рыночные условия для европейского сельского хозяйства", – говорится в сообщении.