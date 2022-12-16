Об этом сообщает издание Nepszava.

"Возможно, это просто стечение обстоятельств, в любом случае стоит отметить: значительные подсанкционные активы были обнаружены в Венгрии в ноябре, именно тогда, когда борьба за средства ЕС с Брюсселем обострилась, поскольку в конце прошлого месяца правление объявило, что будет рекомендовать заморозить часть субсидий", - предполагает издание.

Отмечается, что €870 млн – это достаточно значительная сумма, особенно, если вспомнить, сколько Будапешт заблокировал в последний раз – 1,2 млн форинтов, или 3 тысячи евро. Кроме того, значительные подсанкционные активы были обнаружены в Венгрии именно тогда, когда обострилась борьба правительства Виктора Орбана за средства ЕС с Брюсселем.

Российские частные активы, замороженные в государствах-членах Евросоюза, напоминает Nepszava, составляют примерно 19 млрд евро. По последним данным, например, в Италии – это 2,3 млрд евро, в Германии – 2,2 млрд, в Австрии – почти 1,8 млрд, в Болгарии – 11,3 млн, в Чехии – 10,8 млн, в Словакии – 4,9 млн евро. Вместе с тем общее количество арестованного имущества не уточняется.

"Из-за войны войны против Украины Евросоюз ввел наказание против 1241 человека и 118 организаций, то есть приказал заморозить их активы и наложить запрет на въезд", - добавляют в издании.

18 ноября в Politico сообщили, что страны ЕС заморозили российских активов на €68 млрд и резервов почти на €34 млрд. Наибольшее количество замороженных активов находится в Бельгии – около 50 миллиардов евро. Второе место занимает Люксембург – 5,5 миллиарда евро. Вместе с Италией, Германией, Ирландией, Австрией и Францией на их долю приходится более 90% замороженных активов, говорится в сообщении.