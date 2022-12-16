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Венгрия заморозила российские активы на 870 млн евро

16 декабря, 2022 пятница
16:09
Мир

По состоянию на 25 ноября Венгрия заморозила 870 миллионов евро или около 350 миллиардов форинтов, российских активов, согласно недавнему итогу Еврокомиссии

Об этом сообщает издание Nepszava.

"Возможно, это просто стечение обстоятельств, в любом случае стоит отметить: значительные подсанкционные активы были обнаружены в Венгрии в ноябре, именно тогда, когда борьба за средства ЕС с Брюсселем обострилась, поскольку в конце прошлого месяца правление объявило, что будет рекомендовать заморозить часть субсидий", - предполагает издание.

Отмечается, что €870 млн – это достаточно значительная сумма, особенно, если вспомнить, сколько Будапешт заблокировал в последний раз – 1,2 млн форинтов, или 3 тысячи евро. Кроме того, значительные подсанкционные активы были обнаружены в Венгрии именно тогда, когда обострилась борьба правительства Виктора Орбана за средства ЕС с Брюсселем.

Российские частные активы, замороженные в государствах-членах Евросоюза, напоминает Nepszava, составляют примерно 19 млрд евро. По последним данным, например, в Италии – это 2,3 млрд евро, в Германии – 2,2 млрд, в Австрии – почти 1,8 млрд, в Болгарии – 11,3 млн, в Чехии – 10,8 млн, в Словакии – 4,9 млн евро. Вместе с тем общее количество арестованного имущества не уточняется.

"Из-за войны войны против Украины Евросоюз ввел наказание против 1241 человека и 118 организаций, то есть приказал заморозить их активы и наложить запрет на въезд", - добавляют в издании.

  • 18 ноября в Politico сообщили, что страны ЕС заморозили российских активов на €68 млрд и резервов почти на €34 млрд. Наибольшее количество замороженных активов находится в Бельгии – около 50 миллиардов евро. Второе место занимает Люксембург – 5,5 миллиарда евро. Вместе с Италией, Германией, Ирландией, Австрией и Францией на их долю приходится более 90% замороженных активов, говорится в сообщении.

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