Венгрия закроет два пункта пропуска на границе с Украиной до конца июля

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).



Согласно сообщению, со 2 по 30 июля 2021 года венгерская сторона перестанет пропускать на свою территорию лиц и транспортные средства через пункты пропуска "Барабаш" ("Косино" с украинской стороны) и "Лонья" ("Звонковое").



В пресс-службе добавили, что все пункты пропуска на границе с Венгрией с украинской стороны работают.

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