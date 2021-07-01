Венгрия закроет два пункта пропуска на границе с Украиной до конца июля
Венгрия со 2 по 30 июля закрыла пункты пропуска "Барабаш" ("Косино") и "Лонья" ("Звонковое") на границе с Украиной
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
Согласно сообщению, со 2 по 30 июля 2021 года венгерская сторона перестанет пропускать на свою территорию лиц и транспортные средства через пункты пропуска "Барабаш" ("Косино" с украинской стороны) и "Лонья" ("Звонковое").
В пресс-службе добавили, что все пункты пропуска на границе с Венгрией с украинской стороны работают.
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