Об этом сообщает итальянское издание ANSA со ссылкой на информированный источник.

По данным ANSA, транш должен быть выплачен в следующий понедельник. Будапешт якобы требовал гарантий, что EPF будет сохранять свой "глобальный" горизонт в будущем, а не будет использоваться только для вооружения Киева.

О чем идет речь

Европейский фонд мира создали в марте 2021 года для финансирования мероприятий общей внешней политики и политики безопасности, связанных с военными и оборонными вопросами, чтобы предотвратить конфликты и сохранить мир.

Через этот фонд профинансировано уже семь траншей военной помощи Евросоюза Украине. Через упомянутый фонд поддержку оказывают и другим странам, например Мозамбику, Грузии, Молдове, Мали, Сомали, Нигеру, Боснии и Герцеговине, Ливану и Мавритании, операциям по поддержке мира и многонациональным подразделениям.

Седьмой транш военной помощи для Украины за средства из фонда, а также деньги на работу тренировочной миссии ЕС для украинских военных Совет ЕС утвердил в феврале.