Венгрия заблокировала выплату транша Европейского фонда мира на оружие для Украины, – ANSA
Будапешт заблокировал выплату восьмого транша средств Европейского фонда мира (EPF), предназначенных на вооружение для Украины – 500 млн евро
Об этом сообщает итальянское издание ANSA со ссылкой на информированный источник.
По данным ANSA, транш должен быть выплачен в следующий понедельник. Будапешт якобы требовал гарантий, что EPF будет сохранять свой "глобальный" горизонт в будущем, а не будет использоваться только для вооружения Киева.
О чем идет речь
Европейский фонд мира создали в марте 2021 года для финансирования мероприятий общей внешней политики и политики безопасности, связанных с военными и оборонными вопросами, чтобы предотвратить конфликты и сохранить мир.
Через этот фонд профинансировано уже семь траншей военной помощи Евросоюза Украине. Через упомянутый фонд поддержку оказывают и другим странам, например Мозамбику, Грузии, Молдове, Мали, Сомали, Нигеру, Боснии и Герцеговине, Ливану и Мавритании, операциям по поддержке мира и многонациональным подразделениям.
Седьмой транш военной помощи для Украины за средства из фонда, а также деньги на работу тренировочной миссии ЕС для украинских военных Совет ЕС утвердил в феврале.
- По состоянию на 1 февраля ЕС предоставил Украине военную помощь на сумму почти в 12 млрд евро – как через Европейский фонд мира, так и на двусторонней основе.
- 14 марта совет Европейского Союза утвердил увеличение на 2 миллиарда евро фонда мира, из которого также финансируют военную помощь Украине
- 21 марта министры обороны стран-членов Европейского Союза предложили увеличить Европейский фонд мира на 3,5 миллиарда евро.
- Совет ЕС 13 апреля утвердил выделение из Европейского фонда мира 1 миллиарда евро для поддержки ВСУ, в том числе обеспечения их боеприпасами. А 5 мая окончательно принял решение выделить 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках EPF.
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