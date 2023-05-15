Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Венгрия заблокировала выплату транша Европейского фонда мира на оружие для Украины, – ANSA

Венгрия заблокировала выплату транша Европейского фонда мира на оружие для Украины, – ANSA

15 мая, 2023 понедельник
21:52
Мир

Будапешт заблокировал выплату восьмого транша средств Европейского фонда мира (EPF), предназначенных на вооружение для Украины – 500 млн евро

Об этом сообщает итальянское издание ANSA со ссылкой на информированный источник.

По данным ANSA, транш должен быть выплачен в следующий понедельник. Будапешт якобы требовал гарантий, что EPF будет сохранять свой "глобальный" горизонт в будущем, а не будет использоваться только для вооружения Киева.

О чем идет речь

Европейский фонд мира создали в марте 2021 года для финансирования мероприятий общей внешней политики и политики безопасности, связанных с военными и оборонными вопросами, чтобы предотвратить конфликты и сохранить мир.

Через этот фонд профинансировано уже семь траншей военной помощи Евросоюза Украине. Через упомянутый фонд поддержку оказывают и другим странам, например Мозамбику, Грузии, Молдове, Мали, Сомали, Нигеру, Боснии и Герцеговине, Ливану и Мавритании, операциям по поддержке мира и многонациональным подразделениям.

Седьмой транш военной помощи для Украины за средства из фонда, а также деньги на работу тренировочной миссии ЕС для украинских военных Совет ЕС утвердил в феврале.

  • По состоянию на 1 февраля ЕС предоставил Украине военную помощь на сумму почти в 12 млрд евро – как через Европейский фонд мира, так и на двусторонней основе.
  • 14 марта совет Европейского Союза утвердил увеличение на 2 миллиарда евро фонда мира, из которого также финансируют военную помощь Украине
  • 21 марта министры обороны стран-членов Европейского Союза предложили увеличить Европейский фонд мира на 3,5 миллиарда евро.
  • Совет ЕС 13 апреля утвердил выделение из Европейского фонда мира 1 миллиарда евро для поддержки ВСУ, в том числе обеспечения их боеприпасами. А 5 мая окончательно принял решение выделить 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках EPF.
Читайте также:
14 мая, 2023 воскресенье
На "Евровидении-2023" победила певица Loreen из Швеции. Это ее вторая победа на конкурсе
Путін Гаага
14 мая, 2023 воскресенье
Путин должен просить у нас пощады, - Зеленский
Франція
15 мая, 2023 понедельник
Франция передаст Украине десятки бронемашин и легких танков в ближайшее время
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.3
    Покупка 37.3
    Продажа 37.85
  • EUR
    Покупка 40.5
    Продажа 41.47
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
15 мая
22:09
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Успехи ВСУ на флангах Бахмута ставят под вопрос способность врага удерживать захваченные районы города. Колонка Сергея Згурца
22:05
В Херсонской области на российской мине подорвался 17-летний парень
21:29
Обновлено
В ООН назвали "зерновое соглашение" критически важным и отметили, что прилагают все усилия для его продления
21:02
Вышел финальный трейлер фильма "Форсаж 10"
21:00
Обзор
Куда ударят украинцы, Путин смеется над санкциями Запада, Пригожин отрицает предложение для Киева. Мировые СМИ об Украине 15 мая
20:50
Кроме оборонной помощи на €2,7 млрд, Германия выделяет Украине €11 млрд долгосрочной поддержки, - Зеленский
20:34
Россияне обстреляли Херсонщину, ранены двое мужчин
20:32
Оккупанты на Запорожье имитируют стабильность, но понимают, что ВСУ помешают им провести осенью псевдовыборы, - депутат облсовета Ашурбеков
20:07
OPINION
Формула смерти
20:01
В Донецкой области под вражеский обстрел попали полицейские, 5 ранены
19:58
Эксклюзив
Первые добровольцы Гвардии наступления уже прошли базовую подготовку
19:52
Есть понимание временных рамок по решениям о самолетах для Украины, - Кулеба
19:29
Исландия передаст Украине полевой госпиталь
19:13
Московский Кремль
"Считают изменой": Кремль запретил высокопоставленным чиновникам увольняться во время войны, - СМИ
19:13
Силовики РФ проводят рейды на железнодорожных станциях оккупированного Крыма, - Генштаб
19:00
Обзор
Победные новости 446-го дня войны: взрыв в центре оккупированного Луганска и подозрение Фирташу
18:34
Обновлено
ВСУ отреагировали на вывод Россией "калибров" в Азовское море
18:24
После падения авиации РФ в Брянской области Беларусь перевела силы ПВО в "готовность номер один"
18:23
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после 26-го тура
18:08
OPINION
Выборы в Турции – непростой выбор между неоосманизмом и европейскостью
18:03
Обновлено
УПЛ: результаты и расписание всех матчей 26-го тура
17:56
Скрывавшегося на Киевщине под видом переселенца боевика "ЛНР" приговорили к 8 годам тюрьмы
17:46
Эксклюзив
Россияне вывозят украинских детей в Дагестан, - экс-уполномоченный президента по правам ребенка Кулеба
17:46
Обновлено
Грузия разрешила полеты первой авиакомпании из РФ
17:36
Лукашенко в Москве на 9 мая 2023 года
С перебинтованной конечностью: Лукашенко впервые за шесть дней появился на публике
17:19
Владимир Арьев: судьи проигнорировали ходатайство о взятии на поруки полковника Червинского
17:17
Где в Украине 16 мая возможны дожди: прогноз погоды от Наталки Диденко
17:13
Эксклюзив
В Херсонской области начали восстанавливать населенные пункты, расположенные вне зоны поражения российской артиллерии, - Хлань
17:08
Эксклюзив
В новое правление Эрдогана Турция может войти в период застоя, - востоковед Якубович
16:56
Работы украинских художников представили на платформе Google Arts & Culture
16:47
ВООЗ
ВОЗ закрывает офис в Москве. Украина инициировала этот процесс в мае 2022 года
16:44
Эксклюзив
Новые партии вооружения расширят диапазон уничтожения военных объектов противника, - военный эксперт Рябых
16:40
Обновлено
Взрывы в Луганске: оккупанты заявили о ранении главаря "МВД ЛНР" Корнета в результате покушения
16:32
Орбан сравнил ЕС с планами Гитлера. В Чехии заявили, что никто не заставляет Венгрию быть членом этого сообщества
16:24
В Великобритании нашли два портрета, написанных Рембрандтом - их выставят на аукцион
16:19
Россияне обстреляли Двуречную на Харьковщине: погибли два человека, один ранен
16:03
OPINION
Потребительские цены в апреле 2023 г. выросли на 0,2% по сравнению с мартом
16:00
TikTok
В Украине будут судить блогера, который распространял в TikTok видео перемещения Сил обороны
15:58
В Турции состоится второй тур выборов президента: названа дата
15:36
Эксклюзив
В Луганской области враг уже потерял тыловые позиции, - глава ВА Северодонецкого района Власенко
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV