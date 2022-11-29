Об этом пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил в комментарии ЕП .

Как известно, Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина – НАТО выше уровня послов, начиная с 2017 года. Чтобы формально преодолеть венгерское вето, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг организует отдельную встречу министров иностранных дел НАТО и Украины. На этой встрече Дмитрий Кулеба и его иностранные коллеги обсудят дальнейшую военную помощь Украине и возобновление украинской энергетической инфраструктуры", – рассказал Николенко.

Ранее о том, что Венгрия выступила против участия Кулебы в официальной сессии, из-за чего глава МИД Украины вынужден встречаться с коллегами за отдельным ужином, сообщило издание Financial Times.

Встреча министров иностранных дел стран НАТО проходит в Бухаресте 29-30 ноября.

29 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил , что в случае победы России в войне против Украины другие страны станут более уязвимыми, ведь авторитарные лидеры получат "право" на применение грубой силы.

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