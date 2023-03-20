Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС по поводу ордера МКС на арест Путина, – Bloomberg
Венгрия заблокировала совместное заявление стран Евросоюза об изданном международном ордере на арест президента РФ Владимира Путина из-за вероятных преступлений в Украине
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, знакомые с этим вопросом.
Из-за вето Будапешта высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель вместо этого обнародовал заявление от своего имени, "принимая к сведению" решение Международного уголовного суда.
"ЕС рассматривает решение МКС как начало процесса привлечения российских лидеров к ответственности за преступления и зверства, которые они предписывают, разрешают или совершают в Украине", – говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье вечером.
В понедельник министры юстиции ЕС опубликовали собственное заявление в поддержку решения МКС, которое Венгрия не подписала.
Позиция Будапешта, вероятно, будет объявлена, когда лидеры ЕС встретятся на саммите в Брюсселе на этой неделе, пишет Bloomberg. И добавляет, что в проекте выводов, который получил издания, речь идет о том, что Совет лидеров "берет в известность недавно изданные Международным уголовным судом ордера на арест президента России и его уполномоченной по правам ребенка за военное преступление - незаконную депортацию и перемещение украинских детей с оккупированных территорий Украины в Россию". Это похоже на формулировку, которую использовал Боррель.
Несколько лидеров, вероятно, будут призывать к более жестким формулировкам. А ряд лидеров ЕС уже лично приветствовали решение МКС.
- 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовской-Беловой.
- Представители разных государств и международных организаций отреагировали на решение МКС. Позже к ним присоединились представители Великобритании и Канады, однозначно поддержавшие позицию суда.
- А президент США Джо Байден заявил, что ордер МКС на арест Путина оправдан, поскольку российский президент совершил военные преступления.
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто 20 марта сказал, что страна не будет участвовать в проекте Европейского Союза по совместной закупке миллиона боеприпасов для Украины. Кроме того, Сиярто заявил, что Венгрию пытаются втянуть в войну в Украине, но Будапешт решительно этому противится.
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