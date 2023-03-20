Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС по поводу ордера МКС на арест Путина, – Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, знакомые с этим вопросом.

Из-за вето Будапешта высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель вместо этого обнародовал заявление от своего имени, "принимая к сведению" решение Международного уголовного суда.

"ЕС рассматривает решение МКС как начало процесса привлечения российских лидеров к ответственности за преступления и зверства, которые они предписывают, разрешают или совершают в Украине", – говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье вечером.

В понедельник министры юстиции ЕС опубликовали собственное заявление в поддержку решения МКС, которое Венгрия не подписала.

Позиция Будапешта, вероятно, будет объявлена, когда лидеры ЕС встретятся на саммите в Брюсселе на этой неделе, пишет Bloomberg. И добавляет, что в проекте выводов, который получил издания, речь идет о том, что Совет лидеров "берет в известность недавно изданные Международным уголовным судом ордера на арест президента России и его уполномоченной по правам ребенка за военное преступление - незаконную депортацию и перемещение украинских детей с оккупированных территорий Украины в Россию". Это похоже на формулировку, которую использовал Боррель.

Несколько лидеров, вероятно, будут призывать к более жестким формулировкам. А ряд лидеров ЕС уже лично приветствовали решение МКС.