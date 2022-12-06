Венгрия заблокировала пакет помощи Украине на 18 млрд евро от ЕС
Во вторник 6 декабря правительство Венгрии заблокировало соглашение ЕС о пакете помощи Украине в 18 млрд евро
Об этом сообщает Politico .
Решение правительства Виктора Орбана вынудило Европейскую комиссию и другие страны ЕС искать альтернативное решение, чтобы гарантировать, что Украина получит крайне необходимые средства в январе.
Еврокомиссар по бюджету Йоханнес Ган пообещал, что Еврокомиссия рассмотрит, как "предложить Украине необходимое решение уже с января 2023 года". Рассматривается вариант с так называемым усиленным сотрудничеством, который позволит обойти вето.
Однако это решение потребует от стран ЕС предоставления национальных бюджетных гарантий, которые в некоторых случаях требуют одобрения парламента, что может занять время.
Politico отмечает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан использует вопросы помощи Украине как рычаг для обеспечения своей доли средств ЕС. Евросоюз заблокировал часть денег, предназначенных для Будапешта, из-за нарушений в Венгрии верховенства права.
"Мы не смогли принять пакет в целом, но мы не будем отчаиваться. Наши амбиции заключаются в том, что мы приступим к выплатам Украине в январе", - сказал министр финансов Чехии Збинек Станжура, возглавлявший встречу министров финансов ЕС.
Он заявил, что нужно работать над "решением, поддержанным 26 странами-членами", которое обошло бы вето Венгрии. Оно может быть принято на новом саммите министров финансов ЕС 12 декабря или на встрече лидеров Евросоюза в середине декабря.
В то же время, правительства ЕС должны до 19 декабря принять решение о замораживании средств ЕС для Венгрии. Орбан должен до этого времени выполнить требования ЕС, иначе Венгрия потеряет 70% выплат ЕС в размере 5,8 млрд евро.
- 18 ноября Виктор Орбан выступил против плана Европейской комиссии по оказанию Украине помощи в размере 18 млрд евро на 2023 год и предложил альтернативу в виде двусторонних соглашений.
- 24 ноября Европарламент проголосовал за предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере 18 млрд евро.
- 30 ноября Еврокомиссия рекомендовала заблокировать выделение Венгрии 7,5 млрд евро из-за проблем с верховенством права.
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