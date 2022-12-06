Об этом сообщает Politico .

Решение правительства Виктора Орбана вынудило Европейскую комиссию и другие страны ЕС искать альтернативное решение, чтобы гарантировать, что Украина получит крайне необходимые средства в январе.

Еврокомиссар по бюджету Йоханнес Ган пообещал, что Еврокомиссия рассмотрит, как "предложить Украине необходимое решение уже с января 2023 года". Рассматривается вариант с так называемым усиленным сотрудничеством, который позволит обойти вето.

Однако это решение потребует от стран ЕС предоставления национальных бюджетных гарантий, которые в некоторых случаях требуют одобрения парламента, что может занять время.

Politico отмечает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан использует вопросы помощи Украине как рычаг для обеспечения своей доли средств ЕС. Евросоюз заблокировал часть денег, предназначенных для Будапешта, из-за нарушений в Венгрии верховенства права.

"Мы не смогли принять пакет в целом, но мы не будем отчаиваться. Наши амбиции заключаются в том, что мы приступим к выплатам Украине в январе", - сказал министр финансов Чехии Збинек Станжура, возглавлявший встречу министров финансов ЕС.

Он заявил, что нужно работать над "решением, поддержанным 26 странами-членами", которое обошло бы вето Венгрии. Оно может быть принято на новом саммите министров финансов ЕС 12 декабря или на встрече лидеров Евросоюза в середине декабря.

В то же время, правительства ЕС должны до 19 декабря принять решение о замораживании средств ЕС для Венгрии. Орбан должен до этого времени выполнить требования ЕС, иначе Венгрия потеряет 70% выплат ЕС в размере 5,8 млрд евро.

18 ноября Виктор Орбан выступил против плана Европейской комиссии по оказанию Украине помощи в размере 18 млрд евро на 2023 год и предложил альтернативу в виде двусторонних соглашений.

24 ноября Европарламент проголосовал за предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере 18 млрд евро.

30 ноября Еврокомиссия рекомендовала заблокировать выделение Венгрии 7,5 млрд евро из-за проблем с верховенством права.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb