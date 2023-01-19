Венгрия заблокировала новый транш помощи ЕС Украине, - СМИ

Об этом сообщает RMF FM со ссылкой на слова высокопоставленного дипломата ЕС в Брюсселе.

Сообщается, что во время встречи министров иностранных дел ЕС в ближайший понедельник страны будут давить на Будапешт. Ведь до сих пор Венгрия, не направляющая оружие Украине, воздерживалась от голосования по следующим траншам помощи, однако и не блокировала эту поддержку.

В настоящее время венгерское вето вызывает большое возмущение среди дипломатов, поскольку оно не имеет оправдания, кроме того, что страна предпочитает Россию.

Сообщается, что у ЕС есть варианты выхода из этой ситуации. В начале декабря 2022 года Венгрия заблокировала 18 млрд евро макрофинансовой помощи Украине, тогда ЕС принял законодательный акт, позволяющий доставлять эту помощь в обход страны. Этого было достаточно, чтобы Венгрия уступила, и наконец 27 стран смогли принять пакет.

Дипломаты предполагают, что если Будапешт откажется от оружейной помощи Украине, ЕС может принять такое решение и в 26 странах.

"Небольшому пророссийскому государству, имеющему исключение из всех санкций, трудно диктовать позицию всему ЕС", - подчеркнул дипломат ЕС для ведомства.

Кроме того, Венгрия вызывает еще большее раздражение, поскольку без обоснования хочет исключить нескольких олигархов РФ из списка санкций ЕС.

"Это все равно что просить амнистию для осужденного, потому что те, кто в черном списке, находятся в нем потому, что есть доказательства", - сказал доверенный представитель.

Седьмой транш на вооружение для Украины, блокируемый Венгрией, составляет 5,6 млрд евро. В декабре 2022 года он был увеличен на 2 млрд евро с возможностью еще одного увеличения почти до 11 млрд евро.

24 декабря 2022 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина сможет воевать, пока США будут оказывать ей свою поддержку.

Главный советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан в 2022 году считал, что Европейский Союз должен начать дискуссию о пересмотре санкций против России.

В Министерстве иностранных дел заявление венгерского премьера Виктора Орбана о том, что ВСУ воюют, пока их поддерживают США, назвали "патологическим пренебрежением к Украине".

30 декабря 2022 года сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан взял в заложники Украину своей борьбой за деньги Европейского Союза.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в начале января заявил, что из-за кризиса западоцентрического порядка, который якобы определила война РФ против Украины, Запад начал новую холодную войну, в которой Будапешт должен стоять в стороне, поддерживать отношения с конкурентами Запада и претендовать на роль регионального фаворита.

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