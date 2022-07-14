Об этом сообщает министерство обороны Венгрии.

Его руководитель Кристоф Салай-Бобровнички сказал, что "у восточного соседа идет непрекращающаяся война", поэтому "усиление боеготовности Вооруженных сил коснется и армии, солдаты будут интенсивнее отрабатывать свое "основное ремесло", применение оружия и связанные с ним командные движения".

Он также обратил внимание на то, что "нелегальные мигранты, организованные контрабандистами, все более агрессивно наступают с юга. Мы должны опережать события".

Венгрия на стороне мира, продолжил Кристоф Салай-Бобровнички, выразив надежду, что война не дойдет до венгерской границы, но нужно сделать все, чтобы подготовиться к ней.

25 июня Financial Times написала, что Венгрия хочет заставить ЕС добиться перемирия в Украине, чтобы предотвратить кризис.

1 июля глава венгерского правительства Виктор Орбан выступил за радикальное усиление обороноспособности Венгрии.

13 июля Венгрия объявила чрезвычайную ситуацию в энергетике.

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