Венгрия взялась за усиление собственной армии
По всей стране планируют учения с использованием оружия и связанных с ним передвижением войск
Об этом сообщает министерство обороны Венгрии.
Его руководитель Кристоф Салай-Бобровнички сказал, что "у восточного соседа идет непрекращающаяся война", поэтому "усиление боеготовности Вооруженных сил коснется и армии, солдаты будут интенсивнее отрабатывать свое "основное ремесло", применение оружия и связанные с ним командные движения".
Он также обратил внимание на то, что "нелегальные мигранты, организованные контрабандистами, все более агрессивно наступают с юга. Мы должны опережать события".
Венгрия на стороне мира, продолжил Кристоф Салай-Бобровнички, выразив надежду, что война не дойдет до венгерской границы, но нужно сделать все, чтобы подготовиться к ней.
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