Венгрия вызвалась стать транзитером продовольствия из Украины

Об этом сообщает Hirado.hu, передает "Европейская правда",

Война и продовольственный кризис обсудили министры иностранных дел ЕС в Люксембурге.

Петер Сийярто заявил, что можно спорить о том, как справиться с этим кризисом, но не разумно пытаться разрешить ситуацию, посылая больше оружия.

По его словам, Венгрия способна производить примерно вдвое больше собственного потребления пищи, поэтому он заверил, что венгерский народ находится в безопасности.

"Мы предложили помочь доставить грузы из Украины. Венгерско-украинская граница безопасна, поскольку наша страна не снабжает оружием. Венгрия имеет логистические возможности, которые позволяют нам быстро обрабатывать экспорт", - сказал Сийярто.

"Ужесточение защиты границ также является важным шагом для Венгрии, поскольку продовольственный кризис порождает миграцию, а нашу южную границу нужно защищать от усиления давления" - добавил он.

По его словам, хотя у Европейского Союза есть план действий по преодолению кризиса, это только план, а не действия.

Отметим, что Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Напомним, при условии российской блокады портов в Черном море Украина разработала логистику экспортирования зерна через Польшу и Румынию.

13 июня стало известно, что 18 тыс. тонн украинской кукурузы впервые доставили в Испанию по новому маршруту через Польшу.

15 июня президент Румынии Клаус Йоханнис описал процесс транспортировки украинского зерна как логистический вызов "эпических масштабов". А сегодня сообщил , что Украина увеличила транзит зерна через Румынию в 4 раза, а теперь планирует удвоить объем.

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