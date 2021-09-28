Венгрия вызвала посла Украины из-за критики соглашения с Газпромом
Венгрия вызывает посла Украины из-за критики МИД договора Будапешта с Газпромом, который исключил транзит через Украину
Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Facebook.
Он назвал такую позицию Украины "нарушением суверенитета и интересов национальной безопасности Венгрии".
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"Этот шаг недружественный после множества субсидий (вентиляторы, медицинское оборудование, уход за солдатами, отдых детей, финансирование инвестиций), которые Украина получила от нас. Сейчас мы обратились к послу Украины в МИД", - написал он.
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