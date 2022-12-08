Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

"На встрече послов стран ЕС Венгрия, уже наложившая во вторник вето на пакет помощи Украине в размере 18 млрд евро, выступила против нового пакета санкций против России и предложения удвоить фонд ЕС для передачи оружия Украине и другим странам", - говорится в публикации .

Некоторые дипломаты обеспокоены тем, что Венгрия воспользуется своим правом вето против любого решения ЕС, требующего единодушия. Один высокопоставленный дипломат ЕС сказал, что можно ожидать "радикальных шагов". Будапешт также может наложить вето на расширение Шенгенской зоны без контроля на границе с Хорватией и, возможно, Румынией и Болгарией.

"Они ведут себя сложно везде где только можно. Это становится довольно предсказуемым", – прокомментировал чиновник ЕС.

30 ноября Еврокомиссия рекомендовала заблокировать выделение Венгрии 7,5 млрд. евро. Из-за отказа Брюсселя предоставить Венгрии часть средств из фондов ЕС из-за проблем с верховенством права Будапешт налагает вето на решения, требующие единодушия всех 27 государств-членов.

6 декабря Венгрия на заседании Совета ЕС высказалась против принятия предложения Еврокомиссии выделить Украине в 2023 году 18 млрд евро финансовой помощи. В экспертных кругах считают, что это может быть элементом шантажа в связи с тем, что Еврокомиссия не соглашается предоставить Венгрии часть средств из фондов ЕС из-за проблем с верховенством права.

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