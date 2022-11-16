Венгрия выразила поддержку Польше после падения ракеты

Об этом написал в твиттере премьер-министр Венгрии Виктор Орбан .

"Нам нужно спокойное и тщательное расследование взрывов в Пшеводуве. Одно можно сказать точно: Венгрия твердо стоит на стороне Польши", – пишет Орбан.

Премьер-министр подчеркнул, что вчера вечером "выразил полную поддержку" польскому коллеге Матеушу Моравецкому.

Вечером 15 ноября представитель правительства Польши Пётр Мюллер сообщил о созыве комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. В то же время в польских СМИ появились сообщения о взрывах у границы с Украиной и гибели двух человек, вероятно, из-за падения российских ракет.

Президент Польши Анджей Дуда обсудил вероятный удар РФ с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским.

16 ноября МИД Польши официально заявил об ударе ракетой производства РФ и вызвал российского посла.

Анджей Дуда подтвердил, что ракета, которая упала на польскую территорию – российского производства, однако власти пока нет точной информации, кто именно ее запустил.

Позже президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких признаков, что падение ракеты в Люблинском воеводстве было преднамеренным нападением на страну.

Президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв в восточной Польше был вызван ракетой от украинской системы ПВО.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb