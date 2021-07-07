Венгрия возобновила работу двух пунктов пропуска на Закарпатье
Венгрия возобновила работу пунктов пропуска "Барабаш" и "Лонья" на Закарпатье
Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Согласно сообщению, утром 7 июля венгерская сторона возобновила пропуск лиц и транспортных средств через пункты пропуска "Лонья" и "Барабаш".
Отмечается, что пропуск в пункте "Косино - Барабаш" осуществляется с 8:00 до 20:00 по киевскому времени, а в пункте пропуска "Звонково - Лонья" - с 8:00 до 19:00 по киевскому времени.
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