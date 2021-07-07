Венгрия возобновила работу двух пунктов пропуска на Закарпатье

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.



Согласно сообщению, утром 7 июля венгерская сторона возобновила пропуск лиц и транспортных средств через пункты пропуска "Лонья" и "Барабаш".



Отмечается, что пропуск в пункте "Косино - Барабаш" осуществляется с 8:00 до 20:00 по киевскому времени, а в пункте пропуска "Звонково - Лонья" - с 8:00 до 19:00 по киевскому времени.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb