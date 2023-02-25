Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Венгрия, вероятно, отложит ратификацию вступления Финляндии и Швеции в НАТО на конец марта.

Венгрия, вероятно, отложит ратификацию вступления Финляндии и Швеции в НАТО на конец марта.

25 февраля, 2023 суббота
20:35
Мир Венгрия

Ратификация вступления в НАТО Финляндии и Швеции в парламенте Венгрии, вероятно, отложится на вторую половину марта

Это стало известно из заявлений ответственного за Офис премьера министра Гергеля Гуляша, которого цитирует Telex .

В частности, он пояснил, что в руководящей партии "Фидес" есть группа депутатов, которые хотят дополнительных переговоров со Швецией и Финляндией перед согласованием их вступления и диалога "о том, как они видят свою роль после вступления в НАТО". По его словам, суть претензий этих парламентариев сводится к тому, что они хотят "больше уважения к Венгрии" в ряде внутриевропейских вопросов.

Также Гуляш отметил, что правительство уже внесло предложение в парламент и его должны вынести на повестку дня в понедельник и начать обсуждать в течение следующей недели, то есть в первые дни марта. В то же время министр отметил, что обычно в Венгрии принятие проектов занимает около четырех недель.

Гергель Гуляш отметил, что правительство выступает за то, чтобы дебаты внутри фракции закончились успешно, но для того чтобы это произошло, важно, чтобы переговорные делегации вернулись из Хельсинки и Стокгольма "с положительным опытом". Он заявил, что не может сказать, насколько большая группа депутатов пока не готова ратифицировать заявки Швеции и Финляндии, потому что это была закрытая встреча фракции, и на ней не было голосования.

  • 18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО.
  • 28 июня, перед официальным открытием саммита НАТО в Мадриде, Анкара согласилась на вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.
  • 29 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об официальном приглашении Швеции и Финляндии присоединиться к Североатлантическому союзу.
  • 21 января в Стокгольме под посольством Турции прошла антитурецкая акция, на которой скандальный активист Расмус Палудан сжег Коран. МИД Турции призвал расследовать инцидент.
  • Позже Финляндия объявила, что не исключает рассмотрения членства в НАТО без привязки к Швеции, хотя обе страны одновременно подали заявки на вступление в июле 2022 года.
  • 11 февраля стало известно, что президент Финляндии Саули Ниинио верит, что Финляндия и Швеция смогут стать полноправными членами НАТО еще до июльского саммита НАТО в Вильнюсе.
  • Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Турцию и Венгрию без дальнейших промедлений ратифицировать заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.
  • 19 февраля стало известно, что министр обороны Финляндии Микко Савола заявил, что его страна присоединится к НАТО без Швеции, если Турция заблокирует заявку Стокгольма.
Венгрия
НАТО
Читайте также:
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
25 февраля, 2023 суббота
Британская разведка объяснила, почему РФ вторую неделю не применяет дроны-камикадзе
Юрій Бутусов
Автор
24 февраля, 2023 пятница
Почему Зеленский прячет Татарова от Байдена
Джейк Салліван
25 февраля, 2023 суббота
Путин может применить тактическое ядерное оружие в Украине, - Салливан
Киев
+4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.24
    Покупка 39.24
    Продажа 39.87
  • EUR
    Покупка 41.09
    Продажа 41.97
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
25 февраля
22:11
Украинец Марусяк показал исторический результат на ЧМ по прыжкам с трамплина
21:59
В Киеве провели в последний путь комбата "азовцев" Олега Мудрака
21:56
Леся Украинка
На день рождения Леси Украины к ее памятнику в Севастополе принесли синий и желтый цветки
21:49
Обстрелы Сумщины: за день в регионе зафиксированы 36 прилетов
21:48
В Кропивницком попрощались с погибшими вблизи Бахмута воинами
21:35
санкции против РФ
Смартфоны, кофемашины, кондиционеры и прочее: из США в Россию и Беларусь больше нельзя поставлять 276 различных товаров
21:28
"Реал" на последних минутах спасся от поражения в мадридском дерби с "Атлетико"
21:07
Эксклюзив
Китай получает выигрыш как при поражении Москвы, так и при ее победе, - Пионтковский
21:06
За день морские пехотинцы уничтожили 19 россиян, БМП и 2 гаубицы
21:04
Стартовал грантовый проект по изданию двуязычных книг Tales of EUkraine
20:51
Ярмоленко получил травму перед важным матчем сборной Украины против Англии
20:36
На Херсонщине трактористы подорвались на мине. Оба погибли
20:15
"Арсенал" под капитанством Зинченко победил "Лестер" в АПЛ
20:01
OPINION
Пока живу, буду мстить
19:43
Если не будет новых ударов, свет не будут больше отключать, - Галущенко
19:43
Леся Украинка
Разрушала предубеждения к украинцам и разоблачала россиян. Сегодня отмечается день рождения Леси Украинки
19:31
Враг дважды за сутки обстрелял Днепропетровщину
19:22
"Спор славы и тщеславия следует завершать", - философ Быстрицкий об угрозе разъединения нации
19:00
Эксклюзив
Путин любит размахивать своей ядерной дубинкой, но уже размахивает очень неуверенно, - Пионтковский
18:52
Все подразделения "силовых структур" ОРДО с 1 марта 2023 г. перейдут на функционирование по российскому законодательству, - Генштаб
18:44
Эксклюзив
Китай
Китай в "мирном плане" говорит о снятии санкций, потому что сам находится под санкциями, - политолог Кулик
18:32
нефть
Россия прекратила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба", - польская компания PKN Orlen
18:09
OPINION
Между китайцами и россиянами существовал заговор
18:07
Эксклюзив
Путин использует ядерную угрозу, чтобы разъединить Запад в поддержке Украины - дипломат Брайза
17:49
Житомирский трамвай
В Житомире возобновят трамвайное движение
16:57
Макрон собирается в Китай
16:52
Гватемала стала первой страной Латинской Америки, которая присоединилась к созданию Спецтрибунала по преступлениям России
16:30
Эксклюзив
Скорее всего в Лужниках выступал двойник Путина, – Пионтковский
16:23
"Нашей смелостью и оружием можем вернуть мир и создать предохранитель для любых агрессий": Зеленский обратился к участникам мероприятия Штайнмайера в поддержку Украины
16:20
Обновлено
В Киеве горит склад лакокрасочных материалов
16:06
Завербовали через "Одноклассники": На Донетчине поймали вражеского информатора
16:03
OPINION
В марте правительство проведет индексацию пенсий
15:42
Сенат призвал администрацию Байдена запретить неамериканским авиакомпаниям летать в США через территорию РФ, - Reuters
15:06
Браслет c Азовстали на руке у Папы Франциска
Папа Франциск поцеловал флаг Украины и надел браслет из Азовстали
15:01
Экс-тренер "Челси" объяснил, почему Мудрику будет сложно достичь уровня Шевченко
14:56
США считают, что Пекин рассматривает возможность поставки артиллерии и беспилотников в Москву, - The Wall Street Journal
14:44
Сборная Украины по футболу получила предложение сыграть с Германией
14:43
Экс-вице-президент Европарламента подала апелляцию на запрос о снятии с нее неприкосновенности, - Politico
14:36
Чехия Украина
Глава Минобороны Чехии Чернохова посетила украинских военных на учениях
14:15
Эксклюзив
Жирная крыса Орбан сбегает с путинского корабля, - Пионтковский
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV