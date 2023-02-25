Венгрия, вероятно, отложит ратификацию вступления Финляндии и Швеции в НАТО на конец марта.

Это стало известно из заявлений ответственного за Офис премьера министра Гергеля Гуляша, которого цитирует Telex .

В частности, он пояснил, что в руководящей партии "Фидес" есть группа депутатов, которые хотят дополнительных переговоров со Швецией и Финляндией перед согласованием их вступления и диалога "о том, как они видят свою роль после вступления в НАТО". По его словам, суть претензий этих парламентариев сводится к тому, что они хотят "больше уважения к Венгрии" в ряде внутриевропейских вопросов.

Также Гуляш отметил, что правительство уже внесло предложение в парламент и его должны вынести на повестку дня в понедельник и начать обсуждать в течение следующей недели, то есть в первые дни марта. В то же время министр отметил, что обычно в Венгрии принятие проектов занимает около четырех недель.

Гергель Гуляш отметил, что правительство выступает за то, чтобы дебаты внутри фракции закончились успешно, но для того чтобы это произошло, важно, чтобы переговорные делегации вернулись из Хельсинки и Стокгольма "с положительным опытом". Он заявил, что не может сказать, насколько большая группа депутатов пока не готова ратифицировать заявки Швеции и Финляндии, потому что это была закрытая встреча фракции, и на ней не было голосования.