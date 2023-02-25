Венгрия, вероятно, отложит ратификацию вступления Финляндии и Швеции в НАТО на конец марта.
Ратификация вступления в НАТО Финляндии и Швеции в парламенте Венгрии, вероятно, отложится на вторую половину марта
Это стало известно из заявлений ответственного за Офис премьера министра Гергеля Гуляша, которого цитирует Telex .
В частности, он пояснил, что в руководящей партии "Фидес" есть группа депутатов, которые хотят дополнительных переговоров со Швецией и Финляндией перед согласованием их вступления и диалога "о том, как они видят свою роль после вступления в НАТО". По его словам, суть претензий этих парламентариев сводится к тому, что они хотят "больше уважения к Венгрии" в ряде внутриевропейских вопросов.
Также Гуляш отметил, что правительство уже внесло предложение в парламент и его должны вынести на повестку дня в понедельник и начать обсуждать в течение следующей недели, то есть в первые дни марта. В то же время министр отметил, что обычно в Венгрии принятие проектов занимает около четырех недель.
Гергель Гуляш отметил, что правительство выступает за то, чтобы дебаты внутри фракции закончились успешно, но для того чтобы это произошло, важно, чтобы переговорные делегации вернулись из Хельсинки и Стокгольма "с положительным опытом". Он заявил, что не может сказать, насколько большая группа депутатов пока не готова ратифицировать заявки Швеции и Финляндии, потому что это была закрытая встреча фракции, и на ней не было голосования.
- 18 мая Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление стран в НАТО.
- 28 июня, перед официальным открытием саммита НАТО в Мадриде, Анкара согласилась на вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.
- 29 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об официальном приглашении Швеции и Финляндии присоединиться к Североатлантическому союзу.
- 21 января в Стокгольме под посольством Турции прошла антитурецкая акция, на которой скандальный активист Расмус Палудан сжег Коран. МИД Турции призвал расследовать инцидент.
- Позже Финляндия объявила, что не исключает рассмотрения членства в НАТО без привязки к Швеции, хотя обе страны одновременно подали заявки на вступление в июле 2022 года.
- 11 февраля стало известно, что президент Финляндии Саули Ниинио верит, что Финляндия и Швеция смогут стать полноправными членами НАТО еще до июльского саммита НАТО в Вильнюсе.
- Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала Турцию и Венгрию без дальнейших промедлений ратифицировать заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.
- 19 февраля стало известно, что министр обороны Финляндии Микко Савола заявил, что его страна присоединится к НАТО без Швеции, если Турция заблокирует заявку Стокгольма.
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