Венгрия вакцинировали от COVID-19 более 20 тыс. жителей Закарпатья
Венгрия в мобильных пунктах на границе вакцинировала от COVID-19 более 20 000 жителей Закарпатской области
Об этом сообщает Infopost .
Вакцину получили 20 690 граждан Украины из Закарпатской области. Эта кампания по вакцинации продолжалась со 2 июля и до 31 августа. Сейчас вакцинация на границе не производится.
Также сообщается, что любой житель Закарпатской области старше 18 лет мог бесплатно вакцинироваться в мобильных пунктах непосредственно рядом с КПП. Но для этого нужно было показать паспорт с пропиской в регионе.
Летом Венгрия вакцинировали людей и на границе с другими соседними странами.
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