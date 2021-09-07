Венгрия вакцинировали от COVID-19 более 20 тыс. жителей Закарпатья

Об этом сообщает Infopost .

Вакцину получили 20 690 граждан Украины из Закарпатской области. Эта кампания по вакцинации продолжалась со 2 июля и до 31 августа. Сейчас вакцинация на границе не производится.

Также сообщается, что любой житель Закарпатской области старше 18 лет мог бесплатно вакцинироваться в мобильных пунктах непосредственно рядом с КПП. Но для этого нужно было показать паспорт с пропиской в регионе.

Летом Венгрия вакцинировали людей и на границе с другими соседними странами.