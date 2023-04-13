Венгрия в "оси зла" – плохой знак для диктаторов
Официальный Будапешт фактически присоединился к антидемократической коалиции России, Белоруссии и Китая
В современную "авторитарную ось" почти официально вступает Венгрия. Плохой знак для Китая, России и других участников. Суеверным диктаторам стоит задуматься.
В двух мировых войнах Венгрия была третьестепенным придатком в командах, терпевших поражение
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В двух мировых войнах Венгрия была третьестепенным придатком в командах, терпевших поражение. Это упорство венгерских элит стало своеобразной шуткой даже среди сознательных венгерских интеллектуалов.
В обеих войнах эта маленькая страна с гигантскими амбициями планировала реализовать их за спиной более сильных сюзеренов. Сегодня все повторяется. И не менее карикатурно, чем когда-либо.
Об авторе: Михаил Басараб, политолог.
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