В современную "авторитарную ось" почти официально вступает Венгрия. Плохой знак для Китая, России и других участников. Суеверным диктаторам стоит задуматься.

В двух мировых войнах Венгрия была третьестепенным придатком в командах, терпевших поражение

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В двух мировых войнах Венгрия была третьестепенным придатком в командах, терпевших поражение. Это упорство венгерских элит стало своеобразной шуткой даже среди сознательных венгерских интеллектуалов.

В обеих войнах эта маленькая страна с гигантскими амбициями планировала реализовать их за спиной более сильных сюзеренов. Сегодня все повторяется. И не менее карикатурно, чем когда-либо.

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Об авторе: Михаил Басараб, политолог.

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