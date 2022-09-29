Венгрия в очередной раз заблокировала санкции против патриарха Кирилла, - СМИ
Журналист Радио Свободы Рикард Йозвяк сообщил, что Венгрия снова заблокировала наложение санкций против главы РПЦ Кирилла Гундяева
Об этом он написал в твиттере .
"Как ни странно, но некоторые страны-члены ЕС пытались применить санкции к патриарху Кириллу, однако Венгрия заблокировала их, как и в прошлый раз. "Никакого религиозного лидера для перечня", - говорится в сообщении.
- 1 июня стало известно, что Венгрия категорически против наложения санкций на патриарха Кирилла. На следующий день стало известно, что из принятого шестого пакета санкции исключили главу РПЦ.
- Впоследствии глава Европарламента заявил , что такой случай является следствием "ограниченности внешней политики".
- 28 сентября Эстония предложила снова включить патриарха Кирилла в санкционный список ЕС.
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