Венгрия в очередной раз заблокировала передачу Украине €500 млн военной помощи от ЕС, - журналист Йозвяк
В понедельник, 23 октября, Венгрия в очередной раз заблокировала передачу Украине €500 млн военной помощи от ЕС из-за блокирования венгерского банка ранее
Об этом пишет корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
Украина уже убрала ОТР Bank из списка международных спонсоров войны, однако Венгрия требует юридических гарантий того, что это навсегда.
"Как и ожидалось, на сегодняшней встрече министров иностранных дел ЕС не была достигнута договоренность о 8-м транше (500 миллионов евро) военной помощи ЕС для Украины. Венгерский OTP Банк был изъят из списка тех, кто ведет бизнес в РФ, но Будапешт хочет юридических гарантий того, что это навсегда", – говорится в сообщении.
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Йозвяк также отметил, что во время сегодняшней встречи министров иностранных дел ЕС произошло рукопожатие между представителями РФ и Венгрии.
"На вопрос к Венгрии о том, какие указания поступили из Москвы, Будапешт заявил, что "он не принимает ни от кого указаний", - пишет журналист.
Деятельность ОТР Bank в России
4 мая Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны через деятельность в РФ и фактическое признание "ЛДНР".
12 мая министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что из-за включения Украиной венгерского OTP Bank в перечень спонсоров войны Будапешту будет трудно договориться с Евросоюзом о новых санкциях против РФ.
Позже стало известно, что Украина и Венгрия ведут переговоры после того, как Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны.
29 сентября НАПК приостановило статус венгерского OTP Bank и 5 греческих компаний-перевозчиков в перечне международных спонсоров войны: решение было принято по результатам переговоров.
В ответ МИД Венгрии заявил, что временное исключение Украиной венгерского OTP Bank из списка международных спонсоров войны в попытке разблокировать военную помощь ЕС существенно не меняет ситуацию.
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