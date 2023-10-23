Венгрия в очередной раз заблокировала передачу Украине €500 млн военной помощи от ЕС, - журналист Йозвяк

Об этом пишет корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Украина уже убрала ОТР Bank из списка международных спонсоров войны, однако Венгрия требует юридических гарантий того, что это навсегда.

"Как и ожидалось, на сегодняшней встрече министров иностранных дел ЕС не была достигнута договоренность о 8-м транше (500 миллионов евро) военной помощи ЕС для Украины. Венгерский OTP Банк был изъят из списка тех, кто ведет бизнес в РФ, но Будапешт хочет юридических гарантий того, что это навсегда", – говорится в сообщении.

Читайте также: Список спонсоров войны. Как он формируется и почему оттуда исчез венгерский OTP Bank

Йозвяк также отметил, что во время сегодняшней встречи министров иностранных дел ЕС произошло рукопожатие между представителями РФ и Венгрии.

"На вопрос к Венгрии о том, какие указания поступили из Москвы, Будапешт заявил, что "он не принимает ни от кого указаний", - пишет журналист.

Деятельность ОТР Bank в России

4 мая Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны через деятельность в РФ и фактическое признание "ЛДНР".

12 мая министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что из-за включения Украиной венгерского OTP Bank в перечень спонсоров войны Будапешту будет трудно договориться с Евросоюзом о новых санкциях против РФ.

Позже стало известно, что Украина и Венгрия ведут переговоры после того, как Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны.

29 сентября НАПК приостановило статус венгерского OTP Bank и 5 греческих компаний-перевозчиков в перечне международных спонсоров войны: решение было принято по результатам переговоров.

В ответ МИД Венгрии заявил, что временное исключение Украиной венгерского OTP Bank из списка международных спонсоров войны в попытке разблокировать военную помощь ЕС существенно не меняет ситуацию.