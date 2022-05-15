Венгрия упростила трудоустройство для украинских беженцев

Об этом пишет Magyar Nemzet.

По данным издания, упрощение касается граждан Украины, подавших заявление о предоставлении убежища. Если нет, то правила такие же, как и для граждан третьего мира. Например, они могут работать только в отраслях, в которых есть дефицит рабочей силы, таких как IT, общепит и строительство. И воспользоваться этой государственной льготой могут только граждане Украины, имеющие биометрический паспорт.

Издание Daily News Hungary сообщило, что государство выплачивает надбавку работодателям, если украинский работник проработал не менее 90 дней и прибыл в Венгрию после начала войны, подал заявление или получил убежище. Максимальная сумма этой помощи составляет 30 тысяч форинтов (77,75 евро) на одного работника в месяц, если они приехали до войны. Если они прибыли после начала российской агрессии, то сумма увеличивается до 60 тысяч форинтов (154 евро) в месяц на одного работника. Кроме того, каждый ребенок, проживающий с работником, получает 12 тысяч форинтов (31,1 евро) в месяц.

Более 100 тысяч вынужденно перемещенных людей из Украины трудоустроились в Польше после полномасштабного вторжения России.

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