Об этом сообщает Euronews.

"Это скандально и неприемлемо, что OTP Bank было включено в список международных спонсоров войны в Украине. Это поразительно. Это возмутительно. Это скандал", - сказал Сийярто.

Глава МИД Венгрии заявил, что деятельность финучреждения отвечает международным стандартам и законам.

"Я четко дал понять на заседании Совета министров иностранных дел, что нам очень трудно даже вступить в переговоры по 11-му пакету санкций, пока OTP есть в этом украинском списке. Требуем от украинцев изъять OTP из списка!" – сказал Сийярто.