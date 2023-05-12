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Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС, пока Украина не исключит OTP Bank из списка спонсоров войны

12 мая, 2023 пятница
22:18
Война с Россией

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что из-за включения Украиной венгерского OTP Bank в список спонсоров войны Будапешту будет трудно договориться с Евросоюзом о новых санкциях против РФ

Об этом сообщает Euronews.

"Это скандально и неприемлемо, что OTP Bank было включено в список международных спонсоров войны в Украине. Это поразительно. Это возмутительно. Это скандал", - сказал Сийярто.

Глава МИД Венгрии заявил, что деятельность финучреждения отвечает международным стандартам и законам.

"Я четко дал понять на заседании Совета министров иностранных дел, что нам очень трудно даже вступить в переговоры по 11-му пакету санкций, пока OTP есть в этом украинском списке. Требуем от украинцев изъять OTP из списка!" – сказал Сийярто.

  • Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны через деятельность в РФ и фактическое признание "ЛДНР".
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