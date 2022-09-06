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Венгрия угрожает заблокировать продление санкций ЕС против РФ. Требует снять ограничения с трех российских олигархов

6 сентября, 2022 вторник
19:40
Мир

Венгрия угрожает заблокировать продление некоторых санкций Европейского Союза против России, если трех олигархов из РФ не исключат из перечня санкций

Об этом сообщает европейская редакция Радио Свобода со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Заметим, ЕС планирует продлить санкции против физических и юридических лиц, причастных к полномасштабному вторжению РФ еще на полгода. Послы стран-членов обсудят этот вопрос 7 сентября. Действие настоящих санкций истекает 15 сентября. Решение требует единодушия всех членов ЕС.

В Брюсселе есть предположение, что Венгрия использует продление санкций как рычаг, чтобы заставить Брюссель одобрить предоставление средств ЕС, до сих пор задержанных из-за опасений относительно нарушения верховенства права в стране.

Венгрия требует ослабления для российских олигархов Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова.

Кроме этих трех олигархов, Будапешт также просит сделать исключение для гуманитарных организаций, чтобы они могли работать с некоторыми российскими банками, находящимися в настоящее время под санкциями.

Издание отмечает, что Усманов и Авен были добавлены в санкционный список в конце февраля. Официальный журнал ЕС называет Усманова "прокремлевским олигархом, у которого особенно тесные связи с президентом России Владимиром Путиным". Его называют одним из "любимых олигархов Путина" и считают, что он решает его деловые вопросы.

Авен, говорят в ЕС, "является одним из примерно 50 богатейших российских бизнесменов, регулярно встречающихся с Владимиром Путиным в Кремле".

В свою очередь Рашников был добавлен в список в марте, и Брюссель назвал его "ведущим российским олигархом, являющимся владельцем и председателем совета директоров компании "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК)".

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ЕС
Венгрия
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