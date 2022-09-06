Об этом сообщает европейская редакция Радио Свобода со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Заметим, ЕС планирует продлить санкции против физических и юридических лиц, причастных к полномасштабному вторжению РФ еще на полгода. Послы стран-членов обсудят этот вопрос 7 сентября. Действие настоящих санкций истекает 15 сентября. Решение требует единодушия всех членов ЕС.

В Брюсселе есть предположение, что Венгрия использует продление санкций как рычаг, чтобы заставить Брюссель одобрить предоставление средств ЕС, до сих пор задержанных из-за опасений относительно нарушения верховенства права в стране.

Венгрия требует ослабления для российских олигархов Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова.

Кроме этих трех олигархов, Будапешт также просит сделать исключение для гуманитарных организаций, чтобы они могли работать с некоторыми российскими банками, находящимися в настоящее время под санкциями.

Издание отмечает, что Усманов и Авен были добавлены в санкционный список в конце февраля. Официальный журнал ЕС называет Усманова "прокремлевским олигархом, у которого особенно тесные связи с президентом России Владимиром Путиным". Его называют одним из "любимых олигархов Путина" и считают, что он решает его деловые вопросы.

Авен, говорят в ЕС, "является одним из примерно 50 богатейших российских бизнесменов, регулярно встречающихся с Владимиром Путиным в Кремле".

В свою очередь Рашников был добавлен в список в марте, и Брюссель назвал его "ведущим российским олигархом, являющимся владельцем и председателем совета директоров компании "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК)".

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