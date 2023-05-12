Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Теперь Венгрия хочет исключить трех человек из 72 предложенных к санкциям за подрыв суверенитета Украины", – написал он.

"В состав тройки входит начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов", – уточнил журналист.

Следует отметить, что при принятии каждого пакета санкций ЕС Венгрия традиционно требует кого-то из него исключить.