Венгрия требует исключить трех человек из 11-го пакета санкций против РФ, – журналист Йозвяк
Венгрия требует исключить трех человек из 11-го пакета санкций против России, предложения по которому Еврокомиссия передала странам-членам Евросоюза
Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"Теперь Венгрия хочет исключить трех человек из 72 предложенных к санкциям за подрыв суверенитета Украины", – написал он.
"В состав тройки входит начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов", – уточнил журналист.
Следует отметить, что при принятии каждого пакета санкций ЕС Венгрия традиционно требует кого-то из него исключить.
- 8 мая руководитель ОПУ Андрей Ермак сообщил, что Еврокомиссия передала странам ЕС предложения по 11-му пакету санкций против РФ.
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