Об этом заявил директор Института Центральноевропейской стратегии, основатель проекта Re:Open Ukraine Дмитрий Тужанский в эфире Еспресо.

"Венгрия в любом месте не упускает возможности не столько заблокировать Украину, а заблокировать все, чего хочет Брюссель или Запад. Это мы, например, видим из ратификации в венгерском парламенте решения о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. То есть Венгрия сейчас последняя страна после Турции ", - подчеркнул он.

По словам директора Института Центральноевропейской стратегии, президент страны Виктор Орбан поднимает ставки из-за собственных отношений с ЕС, НАТО, ведь уже два года Венгрия не получает никаких средств от Евросоюза. Около 14 млрд евро заморожены, из которых 5,5 млрд принадлежат фонду "Восстановление", остальные - структурным фондам.

"Фонд "Восстановление" Венгрия рискует потерять до конца года, если процедура не будет запущена. Для Венгрии это критические деньги. Без них, пожалуй, дефолта не будет, но уже сейчас большой вопрос, как экономика и страна должны выживать эту зиму. То есть расходы замораживают, урезают критически. Поэтому для Виктора Орбана это жизненно необходимые средства. Он идет ва-банк, блефует, поднимает ставки", - заметил Дмитрий Тужанский.

30 ноября Еврокомиссия рекомендовала заблокировать выделение Венгрии 7,5 млрд. евро. Из-за отказа Брюсселя предоставить Венгрии часть средств из фондов ЕС из-за проблем с верховенством права Будапешт налагает вето на решения, требующие единодушия всех 27 государств-членов.

6 декабря Венгрия на заседании Совета ЕС высказалась против принятия предложения Еврокомиссии выделить Украине в 2023 году 18 млрд евро финансовой помощи. В экспертных кругах считают, что это может быть элементом шантажа в связи с тем, что Еврокомиссия не соглашается предоставить Венгрии часть средств из фондов ЕС из-за проблем с верховенством права.

8 декабря Financial Times написало, что Венгрия выступила против планируемого нового пакета антироссийских санкций ЕС.

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