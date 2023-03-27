Венгрия согласовала членство Финляндии в НАТО
В понедельник, 27 марта, министр обороны Финляндии Антти Кайкконен сообщил, что Парламент Венгрии согласовал членство страны в НАТО
Об этом он написал в twitter .
"Парламент Венгрии ратифицировал членство Финляндии в НАТО. Хорошие и ожидаемые новости. Наш путь к членству подходит к концу. 29/30", - говорится в сообщении.
Турция единственная из 30 стран, которая еще не ратифицировала заявку Финляндии на вступление в НАТО.
- Ранее стало известно, что Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции. Власти Финляндии могли решиться на такой шаг, учитывая соседство с Россией.
- 5 июля главы МИД Финляндии и Швеции подписали протоколы о вступлении в НАТО. Также документ подписали представители всех 30 стран НАТО.
- Генеральный секретарь НАТО заявил, что Финляндия и Швеция выполнили требования Турции о вступлении в Североатлантический альянс.
- 23 марта глава страны Саули Нииностьо подписал соответствующие документы, позволив таким образом Финляндии вступить в Североатлантический альянс.
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