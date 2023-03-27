Об этом он написал в twitter .

"Парламент Венгрии ратифицировал членство Финляндии в НАТО. Хорошие и ожидаемые новости. Наш путь к членству подходит к концу. 29/30", - говорится в сообщении.

Турция единственная из 30 стран, которая еще не ратифицировала заявку Финляндии на вступление в НАТО.