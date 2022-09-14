Венгрия согласилась продолжать действия санкций ЕС против России
Несмотря на заявления СМИ со ссылкой на венгерскую сторону об отказе поддерживать продление санкций против РФ, Будапешт решил не блокировать продление ограничений
Об этом сообщает DPA .
Решения о продлении санкций еще на шесть месяцев должны опубликовать в Официальном журнале ЕС. Ограничительные меры продлены относительно более 1 200 физических и юридических лиц из-за поддержки войны РФ в Украине. Санкции предусматривают заморозку активов и запрещение въезда в Европейский Союз.
"На прошлой неделе Венгрия на самом деле хотела отмены карательных мер против трех российских олигархов. Правое правительство премьер-министра Виктора Орбана недавно заблокировало несколько санкций против России или принудительных изменений", - говорится в сообщении.
Если бы Венгрия не поддержала продление санкций против РФ, то они прекратили бы действие в четверг.
- Венгрия договорилась с РФ о дополнительных поставках газа с 1 сентября.
- 6 сентября Венгрия пригрозила заблокировать продление некоторых санкций Европейского Союза против России, если трех олигархов из РФ не исключат из перечня санкций .
- Президент Венгрии Каталин Новак 7 сентября заявила, что целью страны является уменьшение зависимости от энергоносителей из России.
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