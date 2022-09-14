Об этом сообщает DPA .

Решения о продлении санкций еще на шесть месяцев должны опубликовать в Официальном журнале ЕС. Ограничительные меры продлены относительно более 1 200 физических и юридических лиц из-за поддержки войны РФ в Украине. Санкции предусматривают заморозку активов и запрещение въезда в Европейский Союз.

"На прошлой неделе Венгрия на самом деле хотела отмены карательных мер против трех российских олигархов. Правое правительство премьер-министра Виктора Орбана недавно заблокировало несколько санкций против России или принудительных изменений", - говорится в сообщении.

Если бы Венгрия не поддержала продление санкций против РФ, то они прекратили бы действие в четверг.