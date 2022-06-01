Венгрия снова блокирует принятие санкций ЕС. Требует исключить из них лидера РПЦ Кирилла
Венгрия внесла также незначительные технические поправки, связанные с запретом на нефть
Об этом пишет Bloomberg, со ссылкой на чиновников, которые в курсе переговоров за закрытыми дверями.
По их словам, Венгрия разочаровала послов ЕС в Брюсселе в среду днем, добавив новые требования, задерживающие одобрение шестого пакета санкций блока против России, включающего частичный запрет на нефть.
Будапешт требовал исключить патриарха Кирилла, который возглавляет Русскую православную церковь и является откровенным сторонником Путина и войны в Украине, из предложенного списка попавших под санкции лиц. По словам одного чиновника, имя Кирилла не называли лидеры на саммите в начале этой недели.
Венгрия также внесла незначительные технические поправки, связанные с запретом на нефть.
По словам чиновников, сроки одобрения пакета до сих пор неизвестны.
- 31 мая в Евросоюзе согласовали новые санкционные ограничения против РФ, включающие частичный запрет на экспорт российской нефти.
- Глава Европейского совета Шарль Мишель считает , что одобрение шестого пакета санкций Евросоюза против РФ завершится 1-2 июня.
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