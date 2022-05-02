Венгрия шантажирует правом вето на эмбарго в отношении российской нефти ЕС, а не Украину, - Зеркаль
Советник министра энергетики Лана Зеркаль заявила, что шантаж Венгрии правом вето относительно эмбарго на российскую нефть направлен на Евросоюз, а не на Украину
Об этом Зеркаль написала в facebook .
"Хорошая мина при плохой игре. Заявления Венгрии по поводу "вето" на российские энергоносители направлены не на Украину, а на Берлин и Брюссель. Они не угрожают ничем нам - они просто торгуются", - написала Зеркаль.
По ее словам, торг ведется вокруг того, с какого месяца вводить санкции.
"Европейская политическая и бюрократическая машины уже запустились, и даже команда Орбана это понимает. Просто у разных стран ЕС разная наркотическая зависимость от России. У Венгрии - самая большая. Быстро переориентироваться с контрактами и логистикой, которые они выстроили исключительно под диктовку кремля, они не могут. Им нужно время", - объяснила Зеркаль.
Она добавила, что Будапешт отлично понимает, что другого пути нет.
"ЕС уже решил, что "низкая" цена российской энергии стоит слишком много в вопросах безопасности. Поэтому просто торгуется о датах", - убеждена Зеркаль.
- 11 апреля стало известно, что ЕС обсуждает шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрено эмбарго на поставку нефти.
- Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что ЕС по отношению к российской нефти рассматривает "умные санкции", которые могли бы сначала включать тарифы, а не полное эмбарго.
- 2 мая сообщалось, что Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на нефтяное эмбарго против РФ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.05
Покупка 31.05Продажа 32.01
-
EUR
Покупка 32.61Продажа 33.76
- Актуальное
- Важное