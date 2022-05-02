Венгрия шантажирует правом вето на эмбарго в отношении российской нефти ЕС, а не Украину, - Зеркаль

Об этом Зеркаль написала в facebook .

"Хорошая мина при плохой игре. Заявления Венгрии по поводу "вето" на российские энергоносители направлены не на Украину, а на Берлин и Брюссель. Они не угрожают ничем нам - они просто торгуются", - написала Зеркаль.

По ее словам, торг ведется вокруг того, с какого месяца вводить санкции.

"Европейская политическая и бюрократическая машины уже запустились, и даже команда Орбана это понимает. Просто у разных стран ЕС разная наркотическая зависимость от России. У Венгрии - самая большая. Быстро переориентироваться с контрактами и логистикой, которые они выстроили исключительно под диктовку кремля, они не могут. Им нужно время", - объяснила Зеркаль.

Она добавила, что Будапешт отлично понимает, что другого пути нет.

"ЕС уже решил, что "низкая" цена российской энергии стоит слишком много в вопросах безопасности. Поэтому просто торгуется о датах", - убеждена Зеркаль.

11 апреля стало известно, что ЕС обсуждает шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрено эмбарго на поставку нефти.

Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что ЕС по отношению к российской нефти рассматривает "умные санкции", которые могли бы сначала включать тарифы, а не полное эмбарго.

2 мая сообщалось, что Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на нефтяное эмбарго против РФ.

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