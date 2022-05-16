Венгрия - серьезная преграда к активации 6-го пакета санкций, включая поэтапный отказ от российской нефти, - редактор "Радио Свобода" в Праге
Редактор "Радио Свобода" в Праге Ростислав Хотин убежден: тема об отказе от нефти врага должна быть включена в новый пакет санкций, однако Венгрия активно "вставляет палки в колеса" в решение этого вопроса
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Венгры не считают, что 6-й пакет санкций должен быть применен в широком смысле, включая нефть. Ранее Евросоюз был готов дать отсрочку для Венгрии, Словакии, Чехии и Болгарии, однако пока не удается достичь консенсуса", - сказал Хотин.
Редактор "Радио Свобода" также подчеркнул, что весомой является позиция Германии как ключевого лидера ЕС по отказу от российских нефтепродуктов.
"Независимо от того, введут ли 6-й пакет санкций включительно с нефтью, или нет, но Германия откажется от российской нефти до конца этого года. Также Германия призывает это сделать восточноевропейских членов Евросоюза, которые в отличие от западных европейцев более зависимы от российской нефти ", – отметил Хотин.
Он добавил, что не впервые у Венгрии разногласия с Евросоюзом, в частности в том, что касается вопроса демократии.
"После победы Виктора Орбана и его партии "Фидес" на апрельских парламентских выборах, он стал таким себе "королем" Венгрии. Если раньше Орбан еще оглядывался на мнение Брюсселя, Германии, Франции, то сейчас создается впечатление, что его не заботят такие мелочи, – заметил Хотин.
-
Кулеба заявил, что блокировка Венгрией нефтяного эмбарго против РФ может разрушить единство ЕС
-
Планы Европейского Союза по вводу нефтяного эмбарго против России блокируются только одним из 27 членов блока. В частности, главным противником эмбарго является Венгрия.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.43
Покупка 31.43Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.58Продажа 33.27
- Актуальное
- Важное