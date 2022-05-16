Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Венгры не считают, что 6-й пакет санкций должен быть применен в широком смысле, включая нефть. Ранее Евросоюз был готов дать отсрочку для Венгрии, Словакии, Чехии и Болгарии, однако пока не удается достичь консенсуса", - сказал Хотин.



Редактор "Радио Свобода" также подчеркнул, что весомой является позиция Германии как ключевого лидера ЕС по отказу от российских нефтепродуктов.



"Независимо от того, введут ли 6-й пакет санкций включительно с нефтью, или нет, но Германия откажется от российской нефти до конца этого года. Также Германия призывает это сделать восточноевропейских членов Евросоюза, которые в отличие от западных европейцев более зависимы от российской нефти ", – отметил Хотин.



Он добавил, что не впервые у Венгрии разногласия с Евросоюзом, в частности в том, что касается вопроса демократии.



"После победы Виктора Орбана и его партии "Фидес" на апрельских парламентских выборах, он стал таким себе "королем" Венгрии. Если раньше Орбан еще оглядывался на мнение Брюсселя, Германии, Франции, то сейчас создается впечатление, что его не заботят такие мелочи, – заметил Хотин.



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Планы Европейского Союза по вводу нефтяного эмбарго против России блокируются только одним из 27 членов блока. В частности, главным противником эмбарго является Венгрия.

