Венгрия сенсационно победила Англию в Лиге наций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч Венгрия – Англия закончился победой венгров со счетом 1:0. Единственный мяч во встрече забил Доминик Собослай.

После 1-го тура группу С в элитном дивизионе Лиги наций возглавила именно Венгрия. Англия идет последней, а Германия и Италия делят вторую-третью позицию после того, как сыграли вничью.

Сборная Украины начнет выступления в Лиге наций 8 июня. Наша команда выступает в дивизионе B. В соперниках Ирландия, Шотландия и Армения.

Лига наций

Дивизион А. 1-й тур

4 июня

Венгрия – Англия 1:0

Гол: Собослай, 66