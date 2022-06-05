Венгрия сенсационно победила Англию в Лиге наций
В 1-м туре Лиги наций сборная Венгрии по футболу неожиданно победила Англию
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч Венгрия – Англия закончился победой венгров со счетом 1:0. Единственный мяч во встрече забил Доминик Собослай.
После 1-го тура группу С в элитном дивизионе Лиги наций возглавила именно Венгрия. Англия идет последней, а Германия и Италия делят вторую-третью позицию после того, как сыграли вничью.
Сборная Украины начнет выступления в Лиге наций 8 июня. Наша команда выступает в дивизионе B. В соперниках Ирландия, Шотландия и Армения.
Лига наций
Дивизион А. 1-й тур
4 июня
Венгрия – Англия 1:0
Гол: Собослай, 66
- В центральном матче 2 июня сборная Испании сыграла вничью с Португалией в Лиге наций.
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