Об этом в эфире Еспресо заявил директор Института центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский.

"Венгрия категорически против санкций из-за зависимости от российских энергоносителей. Это не из-за того, что венгры замерзнут. Это сверхприбыли - венгры имеют выгодные контракты и цепи поставок, на которых они зарабатывают. Была утечка информации: маржа на баррель нефти, по состоянию на апрель, выросла в 10 раз", - отметил он.

Тужанский добавил, что Венгрия тоже торгуется.

"У нее непростые отношения с Брюсселем, заморожены средства и они "становятся в позу", чтобы выторговать для себя оптимальный вариант. Это не только в вопросе российских санкций, но и замороженных ЕС средств", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, третий момент – Венгрия является голосом не только своих интересов.

"Также и тех, в первую очередь, немецких бизнесовых кругов, которые против этих санкций также и хотят вернуться к бизнесу as usual (как обычно, - ред.) с Россией. Венгрия сама ничего не заблокирует, несмотря на эту риторику, если ее не будут поддерживать определенные круги в Германии, Франции, Италии. У нее ничего не получится, не надо этого опасаться. Украине нужно работать именно в этих столицах - Париже, Берлине, Риме", - подытожил Тужанский.