Венгрия сама не заблокирует никаких санкций, ее поддерживают определенные бизнес-круги в более крупных странах ЕС, - эксперт-международник Тужанский
Венгрия категорически против новых санкций в сфере энергетики из-за зависимости от российских энергоносителей, на это есть три основные причины
Об этом в эфире Еспресо заявил директор Института центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский.
"Венгрия категорически против санкций из-за зависимости от российских энергоносителей. Это не из-за того, что венгры замерзнут. Это сверхприбыли - венгры имеют выгодные контракты и цепи поставок, на которых они зарабатывают. Была утечка информации: маржа на баррель нефти, по состоянию на апрель, выросла в 10 раз", - отметил он.
Тужанский добавил, что Венгрия тоже торгуется.
"У нее непростые отношения с Брюсселем, заморожены средства и они "становятся в позу", чтобы выторговать для себя оптимальный вариант. Это не только в вопросе российских санкций, но и замороженных ЕС средств", - подчеркнул эксперт.
По его мнению, третий момент – Венгрия является голосом не только своих интересов.
"Также и тех, в первую очередь, немецких бизнесовых кругов, которые против этих санкций также и хотят вернуться к бизнесу as usual (как обычно, - ред.) с Россией. Венгрия сама ничего не заблокирует, несмотря на эту риторику, если ее не будут поддерживать определенные круги в Германии, Франции, Италии. У нее ничего не получится, не надо этого опасаться. Украине нужно работать именно в этих столицах - Париже, Берлине, Риме", - подытожил Тужанский.
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