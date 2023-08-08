Венгрия с задержкой согласовала кандидатуру посла Украины Шандора
Во вторник, 8 августа, президент Венгрии Каталин Новак дала согласие на назначение Федора Шандора новым дипломатическим представителем Украины
Об этом информирует венгерский телеканал ATV со ссылкой на дипломатический источник, близкий к дворцу.
Профессор Ужгородского национального университета, доктор философских наук, а ныне младший сержант 101-й бригады ТрО Федор Шандор стал новым украинским послом в Венгрии.
"Сегодня президент республики назначил нового посла Украины в Будапеште. В свете предшественников, согласие президента является жестом, который также указывает на то, что справедливые отношения между двумя странами не зависят от Венгрии", - сказал источник издания.
Несколько месяцев назад Киев направил прошение об агремане для Федора Шандора в Будапешт, но венгерская сторона одобрила его только сейчас.
Согласно данным СМИ, причиной задержки было нежелание президента Украины Владимира Зеленского общаться с венгерским руководителем. Почему именно сейчас Новак предоставила агреман, не уточняется.
Теперь подписанный Новак агреман передадут в Министерство иностранных дел Венгрии для контрассигнации министром Петером Сийярто. Решение опубликуют по прибытии Шандора в Будапешт и вручении верительных грамот президенту Венгрии.
Справка. Федор Шандор – доктор философских и кандидат социологических наук. Более 20 лет работает в Ужгородском национальном университете. В 2020 году Шандора избрали депутатом Закарпатского областного совета. Там он является главой фракции "Слуга Народа".
24 февраля 2022-го профессор стал бойцом 68-го об ТрО 101-й Закарпатской бригады территориальной обороны.
- Федор Шандор стал известен на весь мир, после того как СМИ опубликовали фото, на котором он из окопа читал лекцию по "Туризмоведению" своим студентам.
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