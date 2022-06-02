Венгрия разрушила хорошие отношения с ЕС, - Bloomberg
В Евросоюзе произошел "раскол" из-за шестого пакета санкций против России
Об этом сообщает Bloomberg.
Со ссылкой на собственные источники агентство констатирует, что несговорчивость Венгрии по некоторым пунктам 6 пакета санкций ЕС против России может обойтись Будапешту азладом в отношениях с другими 26 членами союза.
"Представители ЕС согласились ( по требованию Орбана, - ред. ) исключить патриарха Кирилла, возглавляющего Русскую православную церковь и являвшегося откровенным сторонником президента Владимира Путина и его войны в Украине, из списка лиц, которые предлагал ЕС".
Bloomberg объясняет, что Орбан требовал исключения для Кирилла еще в начале мая, но это не обсуждалось на встрече, когда лидеры ЕС встретились в понедельник, 30 мая. "Его требование разозлило многих послов ЕС, но они в конечном итоге приняли требование Венгрии".
- 30 мая Орбан заявил о новых условиях поддержания нефтяного эмбарго против РФ.
- 31 мая министр экономики Германии Роберт Хабек обвинил Орбана в "немилосердном" соблюдении "собственных интересов" при принятии новых санкций против РФ.
- 31 мая в Евросоюзе согласовали новые санкционные ограничения против РФ, включающие частичный запрет на экспорт российской нефти. Главные уступки, о которых пришлось долго договариваться, касались позиции Венгрии, требовавшей разрешить ей получать нефть по трубопроводу "Дружба".
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