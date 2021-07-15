Венгрия разрешила транзит украинцам, путешествующим поездом в Австрию - Кулеба

Об этом сообщает глава МИД Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.



"Неделю назад договорился с Петером Сийярто, что Венгрия позволит транзит в Австрию для Украинской, путешествующих поездом. Правительство Венгрии выполнило договоренность и включило железную дорогу в транзитные маршруты", - написал Кулеба.



По словам министра, Венгрия приняла решение, "как раз когда возобновляется действие безвиза".



Как известно, 1 июня Укрзализныця возобновила международное сообщение при содействии железнодорожных администраций Австрии и Венгрии. Венгрия стала первой страной-членом ЕС, признавшей украинские свидетельства о полной вакцинации и открывшей границы для украинцев с 11 июня. Позже и Австрия открыла свои границы для украинцев.

Напомним, что Венгрия возобновила работу двух пунктов пропуска на Закарпатье.