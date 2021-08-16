Венгрия продолжила работу пунктов вакцинации на границе для жителей Закарпатья

Об этом сообщает издание InfoPost.Media ,

В июле Венгрия создала пункты прививки на своих границах для бесплатной вакцинации жителей приграничных регионов всех 8 стран-соседей Венгрии.

Для жителей Закарпатья эту возможность было продлено до конца августа.

Для Украинский правительство выделило вакцину Janssen от американской компании Johnson & Johnson.



В августе вакцинироваться можно на двух пунктах пропуска: "Загонь-Чоп", "Барабаш-Косино".

После вакцинации люди получают сертификат европейского образца.