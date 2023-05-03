Венгрия продлила чрезвычайное положение из-за войны РФ против Украины
В среду, 3 мая, венгерский парламент проголосовал за продление чрезвычайного положения в стране до 25 ноября в следствие войны России против Украины
Об этом информирует Daily News Hungary .
Предложение продлить чрезвычайное положение в стране до 25 ноября поддержали 132 депутата, против – 58 голосов.
Согласно предложенному министром юстиции законопроекту продление необходимо "для преодоления гуманитарной катастрофы, вызванной войной в Украине, и экономических последствий".
Законопроект был разработан для обеспечения всех средств помощи и размещения беженцев, защиты от негативного экономического влияния, а также помощи как можно быстрее избавиться от последствий войны, добавили в преамбуле.
- Лидер фракции провластной венгерской партии "Фидес" Мате Кошич считает , что из-за усиления военной помощи Украине мир приближается к ядерной войне.
- Ранее мы писали, что премьер страны Виктор Орбан предлагал продлить чрезвычайное положение в Венгрии на 6 месяцев из-за войны России с Украиной, законопроект еще должен принять парламент.
- 28 апреля Папа Римский Франциск прибыл в Венгрию с трехдневным визитом, запланирована его встреча с президентом Виктором Орбаном.
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