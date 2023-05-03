Венгрия продлила чрезвычайное положение из-за войны РФ против Украины

Об этом информирует Daily News Hungary .

Предложение продлить чрезвычайное положение в стране до 25 ноября поддержали 132 депутата, против – 58 голосов.

Согласно предложенному министром юстиции законопроекту продление необходимо "для преодоления гуманитарной катастрофы, вызванной войной в Украине, и экономических последствий".

Законопроект был разработан для обеспечения всех средств помощи и размещения беженцев, защиты от негативного экономического влияния, а также помощи как можно быстрее избавиться от последствий войны, добавили в преамбуле.