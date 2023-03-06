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"Венгрия призывает к капитуляции Украины": в Офисе Зеленского отреагировали на очередное громкое заявление Сийярто

6 мартa, 2023 понедельник
13:09
Мир

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметился очередным громким заявлением о войне. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк назвал это призывом к капитуляции Украины

Так, в интервью N1 Сийярто на замечание ведущей, что окончание войны зависит от российского диктатора Владимира Путина, ответил, что "у войны есть две стороны".

По его словам, обе стороны должны сесть за стол переговоров и обсудить имеющиеся разногласия.

Сийярто пожаловался, что "миролюбивая" позиция Венгрии не популярна в Европе. В то же время, если будет эскалация, она будет происходить "не за тысячи километров", предостерег дипломат, а в соседних регионах, и могут пострадать венгры.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал заявление Сийярто "призывом к капитуляции Украины" и посоветовал учить историю.

"Адвокатом дьявола иногда быть выгодно. Но чаще это приводит к историческому фиаско. Когда Венгрия (устами Сийярто) говорит, что "цель – прекратить убивать людей, а значит прекратить огонь", – она призывает к капитуляции Украины и адвокатирует российский геноцид. Но следует внимательнее всмотреться в историю", - написал он.

  • Ранее Сийярто призвал президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина сесть за стол переговоров о завершении войны в Украине.
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