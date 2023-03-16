Об этом сообщает HVG.

Партия власти "Фидес" установила очередной крайний срок голосования за ратификацию протоколов о принятии Финляндии и Швеции в НАТО – последний день марта. Новая дата была согласована на заседании профильного парламентского комитета во второй половине дня в четверг. По данным источника HVG, причину задержки заместитель лидера фракции "Фидеса" Дьордь Балла объяснил так: "Брюссель лжет, как свинья".

Как отмечает издание, вероятно, Балла подразумевал длительный конфликт Венгрии с Европейской комиссией из-за замороженных выплат из фондов ЕС. Таким образом, венгерские власти впервые признали это причиной задержки ратификации.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и другие венгерские чиновники утверждали, что не связывают расширение НАТО с текущими переговорами по верховенству права в Брюсселе, то есть не используют отложения вопроса НАТО как шантаж.

Как известно, вступление Швеции и Финляндии в НАТО пока не ратифицировали только две страны – Турция и Венгрия. И каждая из них не из-за несоответствия кандидатов требованиям Альянса, а из-за собственных интересов.