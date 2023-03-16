Венгрия признала, что влечет за собой ратификацию расширения НАТО из-за блокирования средств ЕС, - СМИ
Партия власти в Венгрии фактически признала, что блокирование ратификации расширения НАТО связано с конфликтом Бухареста с Брюсселем из-за замороженных средств
Об этом сообщает HVG.
Партия власти "Фидес" установила очередной крайний срок голосования за ратификацию протоколов о принятии Финляндии и Швеции в НАТО – последний день марта. Новая дата была согласована на заседании профильного парламентского комитета во второй половине дня в четверг. По данным источника HVG, причину задержки заместитель лидера фракции "Фидеса" Дьордь Балла объяснил так: "Брюссель лжет, как свинья".
Как отмечает издание, вероятно, Балла подразумевал длительный конфликт Венгрии с Европейской комиссией из-за замороженных выплат из фондов ЕС. Таким образом, венгерские власти впервые признали это причиной задержки ратификации.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и другие венгерские чиновники утверждали, что не связывают расширение НАТО с текущими переговорами по верховенству права в Брюсселе, то есть не используют отложения вопроса НАТО как шантаж.
Как известно, вступление Швеции и Финляндии в НАТО пока не ратифицировали только две страны – Турция и Венгрия. И каждая из них не из-за несоответствия кандидатов требованиям Альянса, а из-за собственных интересов.
- Накануне Эрдоган заявил в Анкаре, что его страна "будет придерживаться обещания, которое она дала" о вступлении Финляндии в оборонный альянс НАТО. Что касается Швеции, то ей, по мнению местных политиков, удастся одолеть Анкары уже после выборов в Турции, которые состоятся в мае этого года.
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