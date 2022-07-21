Венгрия приютила 840 тысяч беженцев из Украины

Об этом пишет XpatLoop.com – Budapest.

Из-за войны в Украине больше всего теряют дети, заявил во вторник, 19 июля, министр иностранных дел Петер Сиярто, добавив, что хотя Венгрия делает все возможное, чтобы "облегчить боль" украинских детей, реальным решением будет мир.

По данным МИД Венгрии, страны приняли около 840 000 беженцев из Украины за 146 дней полномасштабной войны.

По словам министра, около 500 украинских детей посещали венгерские детсады, а школы приняли около 1700 украинских учащихся. Правительство также обеспечило специальное лечение 130 детей и предложило стипендии для 1000 украинских студентов для обучения в венгерских вузах.

В то же время, он подчеркнул, что единственным реальным решением будет мир.

"Мир – это единственное решение, а мир – это решение всего. Мир является решением обуздания военной инфляции, охватившей нашу европейскую экономику. Мир является решением неопределенности наших энергоснабжения в Европе. Мир является решением для предотвращения продовольственного кризиса. Мир также является решением для прекращения страданий детей, чтобы семьи могли воссоединиться, и никакие дети не были вынуждены убегать", - сказал он.

В мае Венгрия упростила трудоустройство для украинских беженцев.

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