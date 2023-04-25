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Венгрия превратилась в сателлита РФ в ЕС, - нардеп Княжицкий

25 апреля, 2023 вторник
10:08
Мир

Народный депутат Николай Княжицкий считает, что позиция Венгрии относительно сотрудничества Украины с НАТО не станет ключевым фактором будущей евроинтеграции нашего государства

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Очевидно, что Венгрия превратилась в сателлита РФ в Европейском Союзе. Это очень досадно. Однако, как ни странно, Венгрия является демократической страной. Поэтому мы надеемся, что путем демократии то правительство, которое пытается забыть свою собственную историю, будет обречено на политическуое поражение", - объяснил Княжицкий.

Народный депутат отметил, что Венгрия продолжает подыгрывать российским нарративам не только в отношении Украины.

"Венгрия блокирует сотрудничество с НАТО не только Украины, но и ряда европейских стран. Мы прекрасно помним, какие острые дискуссии шли вокруг вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Очевидно, что эти факторы нужно учитывать. Однако не думаю, что эти факторы будут ключевыми в нашем будущем", - подчеркнул он.

  • 20 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил , что место Украины - в НАТО и Альянс сделает все возможное, чтобы помочь нашему государству стать его членом. Генсек также отметил "долгосрочную преданность НАТО".
  • Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану не понравилось заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о перспективе вступления Украины в Альянс
Украина
Россия
ЕС
Николай Княжицкий
Венгрия
Война с Россией
Виктор Орбан
НАТО
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