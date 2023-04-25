Венгрия превратилась в сателлита РФ в ЕС, - нардеп Княжицкий

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Очевидно, что Венгрия превратилась в сателлита РФ в Европейском Союзе. Это очень досадно. Однако, как ни странно, Венгрия является демократической страной. Поэтому мы надеемся, что путем демократии то правительство, которое пытается забыть свою собственную историю, будет обречено на политическуое поражение", - объяснил Княжицкий.

Народный депутат отметил, что Венгрия продолжает подыгрывать российским нарративам не только в отношении Украины.

"Венгрия блокирует сотрудничество с НАТО не только Украины, но и ряда европейских стран. Мы прекрасно помним, какие острые дискуссии шли вокруг вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Очевидно, что эти факторы нужно учитывать. Однако не думаю, что эти факторы будут ключевыми в нашем будущем", - подчеркнул он.